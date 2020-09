Korunovace baseballových mistrů se odkládá

Třetí zápas finále baseballové extraligy už mohl rozhodnout o letošním držiteli mistrovského titulu. Arrows Ostrava ale dokázali Draky Brno porazit na jejich hřišti 3:1, snížit sérii na 1:2 a vrátit Czech Series zpět do Ostravy. Jejích hlavní páteční devízou byl Ondřej Satoria na nadhozu a kvalitní výkon na pálce.

Arrows vstoupili do zápasu proti Radimu Chroustovi výborně a opět bodovali hned v úvodní směně. Draci tentokrát nedokázali hned reagovat. Ondřej Satoria na kopci jim dělal velké problémy a během celého zápasu dovolil domácím pálkařům pouze čtyři dobré odpaly. Naopak útok Arrows byl tentokrát při chuti, hráči pálili do dračí obrany jeden míč za druhým a dostali se v polovině utkání do dvoubodového vedení.

Domácí měli naději na srovnání skóre v dohrávce 8. směny. Při dvou autech trefil daleký odpal do pravého pole Martin Schneider a následně šel na pálku Petr Čech. I on dokázal dobře kontaktovat míč, ale výborný zákrok Jakuba Vojáka v levém poli naděje Draků na srovnání zápasu zhatil. Satoria zvládl bez problémů i poslední směnu a přinesl tak svému týmu naději na zisk třetího titulu v řadě.

„Hráli jsme uvolněně a věděli, že Ondra nám dá skvělé inningy. Podařilo se nám zaútočit, skórovat a vedení udržet," pochvaluje si výkon svého nadhazovače i celého týmu asistent trenéra Aleš Navrátil. Hynek Čapka na druhé straně samozřejmě tak spokojený není: „Ondřej Satoria nám nedal moc šancí. Příležitosti, které jsme měli, jsme nedokázali využit. Věděli jsme, že série nebude lehká, a teď už to musíme urvat vůli."

Draci si tak musejí na případný 22. mistrovský titul počkat minimálně do soboty večer, kdy se bude hrát v ostravského Arrows Parku. „Domácí prostředí bude pro nás jednou z výhod," věří před čtvrtým utkáním Navrátil a pokračuje: „Jsme rádi, že můžeme našim skvělým divákům přinést do Ostravy další finálové utkání."

V případě vítězství Arrows se Czech Series stěhuje zpět do Brna, kde se na Městském baseballovém stadionu odehraje rozhodující pátý zápas.