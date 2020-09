NFL rozdala milion dolarů na pokutách za nenošení roušek

Vedení ligy amerického fotbalu NFL rozdalo pokuty v celkové výši přes milion dolarů (23 milionů korun) za to, že trenéři při nedělních zápasech nenosili roušky.

Jon Gruden, trenér Las Vegas, před zápasem NFL proti New Orleans.

Částku 100 000 dolarů musejí zaplatit Kyle Shanahan ze San Francisca, Vic Fangio z Denveru a Pete Carroll ze Seattlu. Navíc jejich kluby dostaly pokutu 250 000 dolarů.

Podle "koronavirových pravidel" NFL musí všechny osoby pohybující se v prostoru střídaček mít nasazenu po celou dobu ochranu úst a nosu. "Dělám, co se dá. Už jsem virus měl. Je to pro mě citlivá záležitost, ale musím dávat pokyny. Potřebuju komunikovat. Omlouvám se," uvedl trenér Las Vegas Jon Gruden, jemuž podle médií také hrozí pokuta za odložení roušky v pondělním utkání proti New Orleans.