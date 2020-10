Český silák kývl na šibeniční termín a závod. Jeho rozhodnutí šokovalo!

„Dostal jsem se k tomu náhodou, byl jsem na exhibici v Žatci, kde jsem zvedal a byl tam Slávek Vinogradov a řekl mi, že mám docela slušnou formu, takže slovo dalo slovo. Pak mi řekl, že za tři týdny jsou závody, což je šibeniční termín," vzpomíná Tkadlčík na den, kdy se upsal, že vstoupí na pódium a bude pózovat před diváky a rozhodčími v kategorii physique muscular.

I když jde stále o jedno tělo, které má předvést výkon, v těchto dnech zažívá český metrákový silák věci, o kterých doposud možná slyšel jen od své ženy. „Poprvé v životě jsem se musel celý oholit, bradu budu krátit, budu muset jít na peeling, aby chytla barva, nagelovat se, aby bylo vše estetické," usmíval se Tkadlčík při jednom z posledních silových tréninků před kamerou Sport.cz, kdy také zapózoval.

I když měl v pondělí už omezené cukry, dokázal dát na mrtvý tah 300 kilo bez větších problémů. "Trénink se samozřejmě změnil, pořád se ale snažím zvedat váhy, aby mě to bavilo, potom to pumpujeme a děláme hodně opakování, což u nás není tak populární."

Do pěti opakování, to je jeho klasický styl. S přibývající zátěží ještě méně. Nyní klidně čtyřicet. Svaly pálí a tělo zažívá stavy, které nezná. K tomu dieta, aby se zbavil tuku, vody a svaly byly prokreslené. A samozřejmě pózování před lidmi.

„Nejhorší je pózování a dieta. Když dám pět kol pózování, tak to člověka strhá jako trénink. K tomu si člověk musí dávat pozor co má zatažený, zatnutý. Co se týče jídla, chybí mi sladkosti. Samozřejmě manipuluji s vodou. Když si žena dává čokoládu, tak ji říkám, aby mi popsala chuť, takže vtipný," popisuje Tkadlčík stavy, kdy má chutě, dostavuje se únava a není energie. Na tohle má ale jeden recept, který funguje.

„Musíte z toho mít radost. Při pózování jsem si všiml, že rozhodující je hudba, pózování bez hudby je o ničem, ale vybral jsem si písničku Bad Guy, a to jde tak nějak samo. Chci si to udělat po svém, abych nezměnil osobnost, aby to byl pořád já, tvrďák Jirka Tkadlčík."

Silák v kraťasech půjde do měření i s cukrovkou, s ní žije už roky. On a specialisté, kteří budují postavy roky, aby mohli vystoupit na pódium. On vkročí před porotu jako úspěšný silák, který patří mezi nejlepší strongmany světa ve váze do 105 kilo.

V jedenatřiceti letech poznává nový rozměr sportu, přidal koření, které ho prověří. Navíc, nemusí jít o pouhou jednu odbočku. „Nevím, jestli reálně mám na profi kartu, ale kdybych ji vyhrál, asi bych si chtěl zkusit profi závody," přiznává Tkadlčík. V jeho kategorii jsou ve hře dvě karty. Už v neděli bude vědět více o své nové možné a překvapivé kariéře.