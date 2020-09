„Dnes nemůžu s určitostí říct, jestli se 11. října poběží. Momentálně nevíme, jak se vládní podmínky dotknou sportovních akcí. Zda pravidla nebudou tak tvrdá a přísná, že Velkou nebudeme moci uspořádat. Nevíme, jestli nám to dovolí ekonomická situace...," prohlásil ve středu po poledni Petr Kvaš, předseda představenstva Dostihového spolku.

Je však jisté, že pokud se Velká pardubická nakonec uskuteční, bude před prázdnými tribunami. „S tím dnes představenstvo jednoznačně pracovalo. Pověřilo vedení společnosti, aby situaci rázným způsobem řešilo zejména s partnery. Má za úkol oslovit nejvýznamnější partnery a společnosti, jestli za této situace se budou na konání ochotni podílet. Byť jim nejsme schopni dát smluvní plnění, že budou mít na tribunách své hosty..., řekl Kvaš s tím, že definitivní verdikt padne ve středu 7. října na dalším jednání představenstva.

„Všichni netrpělivě čekáme na výsledek jednání na úrovni vlády. Pokud budeme mít reálné podmínky k tomu, abychom ho uspořádali, uděláme všechno proto, aby to tak dopadlo," doplnil ředitel Dostihové spolku Jaroslav Müller.

Na organizaci se podílí tisíc lidí

Potíž je v tom, že i bez diváků je na samotnou organizaci nejstaršího a nejtěžšího dostihu kontinentální Evropy zapotřebí zhruba tisíc osob. „Hovoří se, že můžeme mluvit o realizačním týmu až do počtu 130 lidí. „Jde o to, jestli budeme možnost mít jen jeden nebo více," řekl Müller. „Pakliže Česká televize potřebuje několik desítek lidí pro zajištění přenosu, tak jestli to je právě ten jeden realizační tým," připomněl Kvaš.

Velká pardubická se ve městě perníku poprvé běžela v roce 1874. Jejímu startu zabránily v minulosti pouze světové války nebo v roce 1968 vpád vojsk Varšavské smlouvy na území Československa.

„Zájmem představenstva je, aby se Velká pardubická konala, i když diváci na tribunách a ve všech prostorách být nemůžou. Když se nepoběží, nebudou vyplaceny prize money, tedy pět milionů korun. Nechceme ohrozit dostihový sport," dodal Kvaš.