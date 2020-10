Bez diváků budou sportu chybět atmosféra i peníze

Profesionální i výkonnostní sport může na všech úrovních fungovat i za nouzového stavu, od pondělí se však bude odehrávat už naprosto bez diváků. Fanoušci v Česku tak mohou od příštího týdne sledovat sport jen v televizi. Ještě o víkendu může do ochozů přijít maximálně 1000 lidí v halách a 2000 na venkovní stadiony za podmínky, že všichni budou sedět. Od 5. října se ale tribuny vyprázdní úplně, což pro kluby znamená další finanční ztráty.

Zatím jde o opatření nastavené na nejbližší dva týdny, ale řada lidí nejen ve sportovním prostředí počítá s variantou, že platnost zákazu diváků může být i delší. Nejde jen o dva nejpopulárnější sporty fotbal a hokej. Atmosféra a peníze budou chybět i dalším týmovým odvětvím.

„Náročné je to pro všechny už nyní. Kluby musí zajistit spoustu hygienických opatření, které jdou nad rámec běžného rozpočtu. Neúčast diváků pak znamená výrazný propad na straně příjmů ze vstupného. U extraligových zápasů je to v řádu desetitisíců korun," míní šéf Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. Jako největší riziko pak vnímá uzavírání některých školních zařízení, které kluby využívají. „Bez této infrastruktury bude nejenom volejbal, ale i další halové míčové sporty dramaticky omezen," dodává.

Registrovaným hráčům s licencí u všech kolektivních sportů by mělo být dál umožněno i trénovat. „Na jednu stranu jsme rádi, že můžeme dál hrát a profesionální sport zůstal při životě, ale sport se dělá pro diváky a ti u toho být nesmí, takže citelný zásah to je. Všichni se nějak pereme se složitou dobou, ale čím déle potrvá, tím to bude složitější," míní předseda házenkářského svazu Jaroslav Chvalý.

Budou stačit dva týdny?

U volnočasových sportovních aktivit, které neprobíhají pod hlavičkou svazů, je ale nutné respektovat předepsaný limit osob, tedy deset uvnitř a dvacet venku. Pokud mají tedy kluby další aktivity jako kroužky třeba při školách, což je častý případ zejména basketbalu či florbalu, tam dojde zřejmě k jejich pozastavení.

„Chápu, že je potřeba zabránit exponenciálnímu šíření koronaviru, omezení se mi ale zdají být nastaveny bohužel přísně, byť naštěstí zohledňují potřeby profesionálního sportu. Spontánní neorganizované sportování na amatérské úrovni se minimálně na dva týdny, ale bojím se, že spíš na delší čas, zmrazí," říká šéf České unie sportu Miroslav Jansta.

Největší obavy pak vyslovuje z všeobecného pojetí, že pohyb a sport jsou zbytnou věcí. „Přitom je to přesně naopak, jsou zásadní z pohledu zachování zdravého životního stylu i jakési základní zdravotní prevence a klíčem k lepší imunitě u dospělých i dětí, které budou mít další důvod se vhrnout do digitálního světa," vysvětluje Jansta.