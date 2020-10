MOV za dva měsíce oznámí varianty pro olympijské hry v Tokiu

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) na přelomu listopadu a prosince oznámí různé varianty, v jakém režimu by se v létě 2021 mohly konat odložené olympijské hry v Tokiu. Na dnešním setkání s novináři to řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který je členem MOV. Ochrana zdraví všech zúčastněných bude podle něj postavena na rozsáhlém testování na koronavirus, nikoliv na povinném očkování.

Pandemie covidu-19 si letos vynutila bezprecedentní odložení olympijských her a situace se stále neuklidňuje. Objevují se hlasy, že ani takřka za rok nemusí být olympiáda bezpečná. Zástupci pořadatelů i prezident MOV se už ale nechali slyšet, že hodlají hry uspořádat stůj co stůj.

"Pracuje se na tom velmi intenzivně. Japonci si to vzali za své. Jsem přesvědčen, že olympiáda bude. Nikdo nechceme dopustit, aby se zrušila. Je tam i rivalita mezi Japonskem a Čínou. Japonci by nikdy nesnesli, že by jejich olympiáda nebyla a v Číně byla," řekl Kejval. V Pekingu má být v únoru 2022 zimní olympiáda.

MOV nyní s organizátory vytváří různé scénáře pro Tokio. "Nikdo není schopen říct, jestli bude olympiáda i s fanoušky. Plná varianta nebude určitě. Náklady se musejí dramaticky snížit. Na přelomu listopadu a prosince MOV oznámí varianty," uvedl Kejval. Podle vývoje situace se pak bude počet řešení postupně zužovat.

Očkování by mohlo být kontroverzní, proto se chtějí organizátoři spoléhat na testy. "Japonci dokončují rychlé testy, které nejsou na principu PCR, ale jsou ze slin. Výsledky se budou vědět v řádu minut. Chtěli by udělat masové testování. Všichni by museli přijet protestovaní, po příletu by byli otestovaní," popsal Kejval.

Opatření proti koronaviru vypudila fanoušky z ochozů. Někde se postupně vracejí, v Česku naopak budou stadiony od pondělka minimálně na dva týdny znovu prázdné. "Snad to nebude navždycky," doufá Kejval.

Šéf MOV Thomas Bach hlásí: Olympijské hry v Tokiu byly odloženy na rok 2021

Nelíbí se mu opatření, která prezentují pohyb jako zbytnou a rizikovou činnost. Nesouhlasí s plošným zákazem běžné tělesné výchovy na druhém stupni základních škol. "Rušení tělocviku a zavírání školních tělocvičen je věc, která by neměla být dělána plošně. Obáváme se, že ta situace nebude trvat čtrnáct dní, ale podstatně déle. Myslíme si, že to není dobře. Sport je základním parametrem zvyšování imunity. Imunita je to jediné, co nám v dnešní době může pomoct," argumentoval.