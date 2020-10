Sáblíková už má jistotu: letos ji velké závody nečekají

"Dalo se to trochu čekat, všichni jsme počítali s oběma variantami. Když to ale takhle vyjde oficiálně, tak se člověk najednou zamyslí, jestli je to dobře, nebo špatně. Jsme závodníci, chceme závodit, děláme rychlobruslení, protože nás baví a naplňuje, ale samozřejmě je to zvláštní, taková prázdnota, že nemůžeme závodit," uvedla Sáblíková v tiskové zprávě.

Seriál SP měl pro rychlobruslaře začít v polovině listopadu v Polsku a poté pokračovat v Norsku, USA a Kanadě. Ani jeden ze čtyř podniků se ale neuskuteční. V prořídlém kalendáři zatím zůstaly únorový díl v Číně a březnové finále v Nizozemsku. Už v lednu by se poté v Heerenveenu mělo uskutečnit mistrovství Evropy.

Martina Sáblíková s doktorem Grodlem, který patří do okruhu lidí, na něž se rychlobruslařka může kdykoliv obrátit.

archiv Martiny Sáblíkové

"Doufám, že Světový pohár přesunou na leden, únor, březen a vymyslí něco, jak by mohl fungovat. Pro nás závodníky to nyní znamená, že se trochu upraví intenzita tréninků, když máme před sebou tři měsíce bez extra důležitých závodů. Je to nová situace a věřím, že v lednu a únoru se nejdůležitější závody nějakým způsobem odjedou," přála si třiatřicetiletá česká reprezentantka.

Sáblíková tento týden společně s dalšími českými rychlobruslaři odjede do Inzellu, kde bude trénovat a představí se i na tamních tradičních zkušebních závodech. Následně by se ráda odjela připravovat do Collalba, jak je zvyklá.

"Snažím se s tím poprat, budeme muset hodně věcí předělat. V různých lokacích jsou různá omezení, i co se týče testů, abychom se nemuseli nechat testovat každých 14 dní. Všechno bude jiné, příprava, místa, jsme zvyklí trénovat ve vysokých intenzitách, mít najeté tratě," řekla Sáblíková. Je proto zvědavá, jak na ni změny dolehnou. "Nechci říct, že bez závodů motivace upadla, ale najednou se všechno rozsypalo," přiznala.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka je známá perfekcionistka, současná nejistota jí proto příliš nevyhovuje. "Jsem známá tím, že potřebuji mít všechno stoprocentní, musím vědět, že věci jdou tak, jak mají. Že mám odtrénováno to, na co jsem zvyklá. Tímhle se nabourává systém, který mám zažitý za patnáct let závodění. Jsem z toho popravdě trochu nesvá, na druhou stranu je to nová zkušenost," řekla jedenadvacetinásobná mistryně světa.

Rychlobruslení mělo štěstí, že koronavirová krize jeho minulou sezonu nepoznamenala. Teď je na tom ale podobně jako řada dalších sportů. "Byla bych samozřejmě ráda, kdyby všechno bylo v pořádku a svět s tímhle problémem vůbec nebojoval. Motivace je pro mě ale nadále jednoznačná: ať už pustí závody kdykoliv, mojí hlavní snahou bude dostat se na olympiádu a tam bojovat o nejvyšší příčky. V tom nepolevím," uvedla Sáblíková, která by mohla na hrách v Pekingu 2022 ukončit závodní kariéru.