Obhájí Theophilos triumf ve Velké pardubické? Odložil větří šanci

Žokej Jan Odložil vyrazí do 130. ročníku Velké pardubické s Theophilem.

Osmadvacetiletý jezdec nahradí v sedle trojnásobného šampiona slavné steeplechase, který nedávno smolně pochroumal koleno při oslavách triumfu v italském Meranu. Před Odložilem se rázem otevírá příležitost na životní úspěch. V legendárním dostihu až dosud startoval jen s běloušem Ter Millem. Při premiéře před čtyřmi lety obsadil šesté místo, o rok později musel koně zadržet a předloni skončili už na Taxisově příkopu. „Nějaký tlak tu opravdu je, ale snažím se ho nevnímat," řekl Právu.

Šance má velké. Ostatně do role největšího favorita pasují Theophila i bookmakeři sázkových kanceláří. Hnědák s pověstí zlobivého koně však bude mít zdatné konkurenty. Třeba dalšího svěřence Josefa Váni Sottoventa, jenž ovládl čtvrtou kvalifikaci na Velkou právě s Odložilem.

Žokej Jan Kratochvíl vyrazí do letošní Velké pardubické se Sottoventem.

Petr Šedivý

„Hodně dozrál. Považuju ho za těžkýho soupeře," přiznal Odložil. Důvěru do osmiletého valacha ostatně vkládá i Jan Kratochvíl, který ho upřednostnil před Theophilem. „Vypadá moc dobře. Z naší čtveřice mu věřím nejvíc," potvrdil šampion Velké z roku 2017. Pardubickou tehdy ovládl s No Time To Losem, jenž ale letos podává nevyrovnané výkony. Přesto rovněž patří k adeptům na vítězství stejně jako předloňský šampion Tzigane du Berlais.

O dvoumilionovou odměnu za prvenství zabojují i Lodgian Whistle s Hegnusem, kartami může zamíchat také loni druhý Stretton se smolařem Velké pardubické Stromským. Absolutním outsiderem je pak All Scater s Veronikou Škvařilovou-Řezáčovou, jež se stane osmou ženou v historii, která Velkou pojede.

„Favoriti jsou daní. Uvidíme, jak se to rozjede, kdo to vezme na sebe, bude udávat tempo a vodit," říká Odložil před jubilejním 130. ročníkem Velké pardubické, která odstartuje v 16.40. Přímým přenosem ji vysílá ČT sport, podrobnou on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.