Žokej Lukáš Matuský žene Hegnuse do cíle Velké pardubické. Tradičně nabité tribuny při 130. ročníku kvůli koronaviru zely prázdnotou.

Na cílové rovince svedla napínavý souboj hned čtveřice koní, nakonec si ale pro triumf doběhl celkem jednoznačně svěřenec trenéra Radka Holčáka. „Vítězství je pro maminku do nebe. Zemřela mi před dvěma týdny, celý mítink bude darovaný jí. Pro nikoho jiného jenom pro ni. Miluju tě," vzkázal s pohledem upřeným do nebe dojatý Matuský bezprostředně po skončení dostihu.

Na Taxisu skončily naděje dvou favoritů

Start se povedl až napodruhé, navíc zlobivou povahu ukázal Theophilos, který do zkušebního cvalu vyrazil jako poslední. Klíčová překážka dostihu Velký Taxisův příkop se stala osudná pro dva vysoké favority a dva svěřence Josefa Váni. Spadl Sottovento s Janem Kratochvílem i šampion Velké z roku 2017 No Time To Lose v sedle s Jakubem Kocmanem!

Žokej Lukáš Matuský v sedle Hegnuse na Taxisově příkopu během 130. ročníku Velké pardubické.

Vlastimil Vacek, Právo

Starosti měl i Hegnus. „Půlky se mi sevřely. Měl jsem strach, jak to dopadne, potlačil jsem ho, nakonec to tak nějak nevyšlo. Famózně to ustál a pokračovali jsme dál," oddechl si po dostihu Matuský.

Hned v následující překážce skončil v dostihu i největší outsider All Scater s Veronikou Škvařilovou-Řezáčovou. Pokračoval naopak obhájce Theophilos, který byl dlouho schovaný na chvostu celého balíku koní.

Triumfu na dohled. Žokej Lukáš Matuský vede Hegnuse do cíle Velké pardubické.

Vlastimil Vacek, Právo

Hlídal si čelo

Před Havlovým skokem se na oranici do mírného trháku nečekaně urvali Vandual i Player, za nimi se skrýval Hegnus, který po poslední překážce šel na první místo a před svými pronásledovateli ho žokej Lukáš Matuský při své čtvrté účasti ve slavné steeplechase dovedl k životnímu triumfu.

"S Radkem (Holčákem) jsme se dohodli, že půjdeme dostih zepředu. Jezdil jsem kolem pátého místa a nechal koníka odpočívat. Věděl jsem, že má třídu a dobrý konec. Počkal jsem si a vyšlo to. Šel bych v závěru do špice přes oblouk, ale Francouz mě naremploval na bariéru a strašně ho to rozhodilo. Hegnus je parádní kůň, podal super výkon," jásal v cíli Matuský.

Vítězové Velké pardubické: žokej Lukáš Matuský a dvanáctiletý hnědák Hegnus.

Vlastimil Vacek, Právo

O druhé místo se strhl velký boj. Ukořistil ho nakonec Player a třetí doběhl překvapivě Vandual.

Svěřenci Josefa Váni zažili propadák, ani jeden z nich nedokončil dostih na dotovaných pozicích. Do cíle se dostalo třináct účastníků.