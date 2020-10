Měsíc před Velkou musel hledat žokeje. Nakonec trenér Holčák slaví po 18 letech triumf

Hegnus s žokejem Lukášem Matuským míří do cíle Velké pardubické.

Triumfu na dohled. Žokej Lukáš Matuský vede Hegnuse do cíle Velké pardubické.

Žokej Lukáš Matuský žene Hegnuse do cíle Velké pardubické. Tradičně nabité tribuny při 130. ročníku kvůli koronaviru zely prázdnotou.

„Dostih byl strašně emotivní. Bylo to velké drama. Stojíte na tribuně, koně jsou daleko, nemůžete nic udělat. Jen čekáte, jestli to vyjde. Jsem šťastný, že Hegnus s Lukášem vyhráli," radoval se Holčák, který vzápětí vysvětlil, proč Hegnuse nejel původně zamýšlený Stromský.

„Změna proběhla z důvodu, že Marek podepsal na letošní sezonu smlouvu na jezdění se stájí Nýznerov. Tím pádem byl přednostně vázaný tam. Pro Holčáky mohl jezdit jen tehdy, když byl volný. Museli jsme tedy čekat, jestli pan Stromský bude volný, nebo ne. Přináší to z jedné strany pro žokeje jistotu, z té druhé ale také může o něco přijít. Což se stalo. Byla to jeho volba," uvedl Holčák.

Volba místo Stromského byla jasná

Se Stromským byl prý domluvený na spolupráci hned po konci loňské sezony. „Domluvili jsme se, že na Hegnusovi zůstane. Vlastně na něm jel i první kvalifikaci na jaře. Před měsícem mi ale bylo řečeno ve stáji Nýznerov, že Marek pojede Stratona, že se tak rozhodl. Marek prý sice řekl něco jiného, ale to je jeho věc. Lukáš je moje jezdecká jednička, musí sedět na nejlepším koni. Volba tedy byla jasná," podotkl Holčák.

Matuský jel přitom na Hegnusovi úplně poprvé, hned slavil velké vítězství. Poprvé se Holčák ve Velké radoval v roce 2002 s Maskulem. Letošní Velká naopak nevyšla legendárnímu žokejovi Josefu Váňovi, který měl ve hře čtyři koně. Včetně obhájce Theophilose, který doběhl v poli poražených.

Vítěz z roku 2017 No Time To Lose spadl na Taxisově příkopu. Stejně tak Sottovento, který musel být utracen. Mazhilis doběhl dvanáctý. Dostih nedokončila osmá žena historie, která se kdy postavila na start Velké. Veronika Řezáčová-Škvařilová skončila na Irské lavici. Do cíle doběhlo 13 z celkových 18 koní.