Baseballisté Los Angeles vyhráli první zápas Světové série

Nadhazovačské eso Dodgers Clayton Kershaw, který se v minulosti ve finále trápil, odházel šest směn. Skóre otevřel dvoubodovým homerunem Cody Bellinger a hvězdou byl Mookie Bets. Také poslal míček za plot a další bod přidal po dvou krádežích met a následném doběhu po perfektním sklouznutí na domácí metu.

"Je skvělé začít sérii výhrou, dodá nám to sebevědomí," řekl levou rukou nadhazující Kershaw. Během šesti směn povolil jeden homerun, ale udělal osm strikeautů. "Pro mě osobně je to velká výhra. Jsem rád, že jsem to tentokrát zvládnul."

Jízda od čtvrté do šesté směny

Hráči Los Angeles bodovali od čtvrté do šesté směny. V páté získali čtyři body i díky třem krádežím, což ve finálovém zápase MLB naposledy dokázali New York Giants před 108 lety. "Krást mety mě baví. Přišla vhodná chvíle," řekl Bets.

Baseballisté Los Angeles ovládli úvodní zápas Světové série

Jerome Miron, Reuters

Zatímco se zkrácená základní část odehrála kvůli koronaviru bez fanoušků, první finále sledovalo 11.388 diváků. Většina z nich byla v modrých barvách Dodgers. "Byli vidět všude. Nejlepší by samozřejmě bylo hrát doma před padesáti tisíci diváky, ale jsme rádi alespoň za něco. Pomohlo to," řekl Kershaw.

Los Angeles Dodgers jsou ve finále potřetí za čtyři roky, ale titul naposledy získali za pomoci Kirka Gibsona a nadhazovače Orla Hershisera v roce 1988. "Nepředvedli jsme, co umíme. Věřím, že už ve druhém zápase se vrátíme na hřiště v jiném světle a jejich útok zastavíme," řekl kouč Tampy Kevin Cash.