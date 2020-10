ČUS: Amatérský sport se zastavil. Na venkovní hřiště mohou jenom profesionálové

Na hřištích sportovních klubů či jednot se konaly ještě v tomto týdnu tréninky v menších skupinkách, hojně se hrál například tenis. To však čtvrtkem pro amatérské sportovce končí. Vláda totiž kvůli sílící koronavirové pandemii vyhlásila další omezení. „Amatérský sport je vlastně zastaven. Ze zákazu volného pohybu osob je dána výjimka pouze ve vztahu k přírodě a parkům, nikoliv ke sportovištím," prohlásil Daniel Viduna, advokát spolupracující s Českou unií sportu.

V některých sportovních klubech nebo tělovýchovných jednotách se ještě v úterý sportovalo, a to ve skupinách s maximálním počtem šesti lidí. Tomu je však konec až do 3. listopadu nebo do odvolání restrikcí ze strany vlády. Amatérští a rekreační sportovci nemohu na venkovní sportoviště a podle výkladu České unie sportu dokonce ani na golf.

„Paradoxně to nelze doporučit, protože golfové hřiště podle mého názoru nesplňuje definici přírody a parku, jedná se o sportoviště, a to i přes skutečnost, že na golfovém hřišti lze organizačně zajistit vysoký rozptyl osob," dodal advokát Viduna.

Aktuálně mohou být venkovní hřiště sice otevřena, ale nikdo na ně nesmí. Výjimkou jsou profesionální sportovci, pro které se jedná o zaměstnání a výkon podnikatelské činnosti. Využívat ale nemohou zázemí sportovišť, tedy šatny, sprchy atd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže. Roušku nemusí nosit ani amatérští běžci nebo cyklisté v přírodě či parku, pokud se nedostanou do kontaktu s dalšími osobami.

„Aktuální vládní nařízení znamená pro řadu klubů ukončení poslední možnosti příjmů. Zejména tenisové a podobné kurty a hřiště byly totiž v poslední době vytěžované, teď je pravděpodobně čeká ukončení provozu," prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Ta je v současné době v úzkém kontaktu se sportovním prostředím a provozovateli sportovišť, kteří se ocitli ve velmi tíživé situaci. „Je to horší než v březnu, kdy mohly některé sportovní subjekty nafukovací haly odstavit. Nyní je mají nafouknuté a musí platit peníze za jejich provoz," dodal.