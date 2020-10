Snookerový hráč bez rukou vyhrává turnaje a chystá se ohromit svět

„Když mi bylo 10 nebo 12 chodíval jsem do herny a říkal jsem si, že kdybych měl ruce, tak bych mohl hrát. Pak sem si ale řekl, proč to nezkusit? Počkal jsem si vždy na to, až v klubu nikdo nebyl a začal jsem to zkoušet," popsal své začátky Ikram pro agenturu AP.

Nakonec vymyslel úplně vlastní způsob, jak hrát snooker a později začal hernu navštěvovat pravidelně, aby svou hru zdokonaloval. „Lidé mi na začátku vůbec nevěřili, že dokážu hrát bradou," popisuje muž. „Nakonec mě ale začali obdivovat," dodal s úsměvem.

Ikram už dokonce dokázal vyhrát tři místní amatérské turnaje a v Pákistánu se stal populární postavou. Do budoucna by své umění rád předvedl i v zahraničí a doufá, že jeho plány na turné po světě podpoří pakistánský premiér Imran Khan. „Chtěl bych svou hru předvádět lidem za hranicemi a proslavit tak Pákistán," odhaluje Ikram smělé plány.