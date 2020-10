Zakoupené vstupenky na OH v Tokiu mohou lidé v listopadu vrátit

Zakoupené vstupenky na olympijské hry v Tokiu, které byly kvůli pandemii koronaviru odloženy na příští rok, mohou lidé vracet od 10. listopadu do konce měsíce. Oznámil to dnes organizační výbor her s tím, že zakoupené lístky zůstávají v platnosti. Zatím ale není jasné, jestli budou moct do hledišť diváci. Vstupenky na paralympijské hry, jež byly rovněž odloženy, bude možné vrátit v prosinci.