Hřebíček do rakve? Český olympijský vítěz má obavy o svůj sport

Šampion z Londýna 2012 během kariéry zažil desítky změn, většina se ale týkala bodování, nejzásadnější bylo spojení běhu a střelby do společného vyvrcholení soutěže.

Revoluční model navrhla mezinárodní unie pro OH v Paříži 2024. Patnáct minut by trval šerm, deset plavání, dvacet parkur a čtvrthodina by byla vyhrazena na běh se střelbou. Mezi disciplínami by byly desetiminutové pauzy. Motivace je jasná, zatraktivnit sport pro diváky u televizí i na stadionu, což by byl argument pro udržení sportu v olympijském programu.

„Já to úplně nevítám, z mého pohledu o udržení v programu her stejně spíše rozhodují zákulisní vyjednávání funkcionářů,“ myslí si pětatřicetiletý Svoboda, jenž po kariéře zůstal u moderního pětiboje v roli trenéra. „Když se spojila střelba a běh, trvalo asi pět sezon, než začala technologie fungovat a závodníci byli poškozeni. Podobné riziko vidím i teď,“ říká.

Čeho se obává? „Na testy jsou necelé tři roky, protože v Tokiu se bude závodit ve stávajícím formátu,“ namítá. „Počítám, že starší generaci to odradí od pokračování, nějaký čas zabere vyladění bodování, aby každá disciplína měla zhruba pětinovou váhu,“ vysvětluje.

Obavy má i o menší závody, protože nový formát může fungovat jen v areálech, kde půjde uspořádat všechny disciplíny.

„Spousta organizátorů se o to snaží už teď, ale pokud to ten formát bude vyžadovat, pro spoustu regionálních závodů to může znamenat konec. Tak snad to nebude spíš hřebíček do rakve pětiboje, snažím se být optimistou,“ dodává olympijský vítěz.