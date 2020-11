Triatlonistka Zimovjanová byla na závěr SP jedenáctá ve Valencii

"I s ohledem na to, že jsem mohla plavat jen dva týdny, tak mám z toho výsledku velkou radost. V kariéře ho zatím řadím jasně nejvýš," uvedla Zimovjanová v tiskové zprávě.

Po plavecké části dlouhé 750 metrů figurovala na 20. místě. "Ve vodě jsem se cítila hrozně. Sice jsem odjela do Valencie o dva týdny dřív, abych mohla plavat, ale stejně byl ten tréninkový výpadek hrozně znát. Když člověk pár týdnů nemůže do vody, hodně se to na něm podepíše," řekla čtyřiadvacetiletá závodnice, která loni ukončila studium v USA a následně se jí povedl v triatlonu velký výkonnostní skok.

Alistair Brownlee.

Twitter: AliBrownleetri

Do pětikilometrového běhu vyrazila jako šestnáctá a díky patnáctému nejlepšímu času se přiblížila elitní desítce. "Byla jsem sama překvapená, že se mi běželo docela dobře," konstatovala Zimovjanová, která na vítěznou Potterovou ztratila minutu a tři sekundy.

Francouzský závodník Vincent Luis v cíli Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech.

Twitter

Mezi muži proměnil i čtvrtý letošní start ve Světovém poháru ve vítězství Francouz Vincent Luis. Úřadující mistr světa vyhrál o tři sekundy před Britem Alistairem Brownleem, dvojnásobným olympijským vítězem. Před Valencií triumfoval Luis také v Arzacheně, Karlových Varech a Hamburku.