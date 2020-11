Dcera motocyklového závodníka řádí v badmintonu: Bursová poráží i výrazně starší soupeřky

Její slavný táta to uměl pořádně rozjet na motorce, ona si ale vybrala úplně jiný sport, kde chce zářit. Třináctileté Barboře Bursové, která je jedním z největších talentů domácí badmintonové scény, se to daří a na kurtu poráží i o několik let starší soupeřky. Na domácím šampionátu vybojovala v juniorských kategorií tři zlaté medaile a nově se dostala do reprezentačního týmu pro sedmnáctileté hráčky. „Jednou bych se ráda probojovala na olympijské hry," plánuje Bursová, která donedávna trénovala také s Petrem Koukalem, současným předsedou badmintonového svazu. „Na starší hráčky dokážu vyzrát také díky zkušenostem, které mi předal," pochvaluje si.