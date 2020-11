Konec. Nejlepší český šipkař Sedláček došel dohrál v osmifinále prestižního turnaje

Druhý den turnaje začal český reprezentant soubojem 2. kola proti Madarsu Razmovi z Lotyšska. „Byl jsem hrozně nervózní. Při rozhazování jsem hrál perfektně, pak ale přišel zápas a já se vůbec na podiu nemohl najít. Měl jsem strašně tuhou ruku a vůbec to nešlo. Naštěstí mi pomohl Madars, který také nebyl úplně stoprocentní a dal mi nějaké příležitosti," popisoval dění u terče Sedláček, který v zápase prohrával už 1:3.

Souboj ale vyrovnal a duel nakonec dospěl až do závěrečného 11. legu. V něm se Sedláčkovi, podařilo uzavřít 160 a po výhře 6:5 se radoval z postupu do osmifinále. „I když jsem prohrával 1:3, tak jsem měl sílu to otočit. Vysoké zavření v posledním vražedném legu bylo velké štěstí, to ale k šipkám patří," konstatoval.

Šeský šipkař Karel Sedláček prohrál se světovou jedničkou z Nizozemska Van Gerwenem.

facebook Karla Sedláčka, Facebook

Následoval osmifinálový souboj s Kingem. Bohužel hned třikrát v řadě ztratil „Zlej Kája" v úvodu svůj servis a rázem prohrával 1:6. Důvodem bylo zejména neúspěšné zavírání. Byť byla druhá polovina zápasu vyrovnanější, zvrat se jedinému českému majiteli PDC Tour Card nepodařil – padl 5:10. „I když jsem nezavíral, tak jsou to pro mě další úžasné zkušenosti. Jsem rád, že můžu být součástí tohohle kolotoče zvaného PDC," řekl Sedláček, kterého v pondělí čeká kvalifikace o postup na mistrovství světa.