Šipkař Sedláček se na poslední chvíli kvalifikoval na MS

Sedláček se na kvalifikaci naladil minulý týden postupem do osmifinále posledního majoru sezony Players Championship a v boji o MS protivníky deklasoval. Rakušana Rowbyho-Johna Rodrigueze porazil 6:0 a pak si poradil s dvojicí Nizozemců - Benita van de Pase zdolal 6:2 a v rozhodujícím souboji Jana Dekkera 7:2.

"Jsem neskutečně šťastný a hrdý na to, co jsem dokázal. Už večer jsem šel spát s pocitem a hlavně chtíčem, že se kvalifikuji, a to se mi povedlo. Přišly mi snad miliony úžasných zpráv. Moc díky za podporu a doufám, že důvěru neztratím a na mistrovství světa si to užiju," řekl Sedláček, ve světě šipek přezdívaný Zlej Kája.

Z nebritské části kvalifikace postoupili dva šipkaři, z britské čtyři a a společně zkompletovali startovní pole pro MS čítající 96 hráčů. Sedláček se poprvé na šampionátu představil předloni jako první Čech po 11 letech a vypadl v 1. kole.