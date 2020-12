Anketa Sportovec roku České republiky se koná i letos navzdory prazvláštnímu roku, kdy byl svět sužován a drcen koronavirovou pandemií, takže spousta největších sportovních akcí – olympijskými hrami v Tokiu počínaje a třeba mistrovstvím světa v hokeji, evropským šampionátem ve fotbale či tenisovým Wimbledonem konče – se nekonala nebo byla přeložena na rok příští.

„I tak jsme se rozhodli tradici nejstarší ankety pořádané v Československu, resp. České republice nepřerušit a dvaašedesátý ročník vyhlásit. Sportovní svět přišel o spoustu vrcholných událostí, i tak se ovšem podařilo uspořádat řadu akcí, které přinesly skvělé výkony a také úspěchy českých sportovců," potvrdil předseda Klubu sportovních novinářů ČR Zdeněk Pavlis, že i letos dojde ke korunovaci krále či královny českého sportu.

O titul Sportovce roku se bude ucházet i David Pastrňák.

Vlastimil Vacek, Právo

Hlasování sportovních novinářů, jejichž klub anketu pořádá ve spolupráci s agenturou BPA, proběhne obdobně jako v letech minulých. I finanční prémie jsou stejné – pro vítěze je připraveno 250 tisíc korun, pro druhého v pořadí 200 tisíc, třetí obdrží šek na 170 tisíc. Částkou 50 tisíc korun je pamatováno i na desátého sportovce.

Nejlepší sportovní kolektiv získá prémii sto tisíc korun, druhý osmdesát tisíc, třetí šedesát tisíc korun.

Z prvního kola, v němž odevzdalo svůj hlas 186 žurnalistů, vzešla následující desítka nejlepších sportovců.

VÝSLEDKY 1. KOLA ANKETY - JEDNOTLIVCI (deset nominovaných jednotlivců pro 2. kolo (bez bodových zisků, v abecedním pořadí) BÁBEK TOMÁŠ cyklistika DAVIDOVÁ MARKÉTA biatlon KVITOVÁ PETRA tenis LEDECKÁ ESTER snowboarding, lyže PALÁT ONDŘEJ hokej PASTRŇÁK DAVID hokej PRSKAVEC JIŘÍ vodní slalom SÁBLÍKOVÁ MARTINA rychlobruslení SATORANSKÝ TOMÁŠ basketbal SOUČEK TOMÁŠ fotbal Další pořadí: 11. Adam Ondra (sportovní lezení) 316, 12. Josef Černý (cyklistika) 307 13. Lucie Charvátová (biatlon) 247 14. Eva Samková (snowboarding) 241 15. Tomáš Vaclík (fotbal) 187 16. Vladimír Coufal (fotbal) 151 17. Kateřina Kudějová (vodní slalom) 141 18. Barbora Krejčíková (tenis) 114 19. Karolína Plíšková (tenis) 103 20. Václav Pech (motorismus) 92 21. Anna Fernstädt (skeleton) 90 22. Gabriela Satková (vodní slalom) 70 23. Ondřej Lieser (golf) 67 24. Jan Rutta (hokej) 63 25. Simona Kubová (plavání) 52 bodů.

Desítce nejlepších budou novináři udělovat body ve druhém kole ankety, jejíž vyhlášení proběhne 22. prosince na obrazovkách České televize ve 21.45.

V desítce nejlepších se objevuje řada sportovců oceněných už v minulosti. Tři už v minulosti drželi nad hlavou korunu pro vítěze (Sáblíková, Ledecká, Kvitová), pět nominovaných navazuje na svá umístění z loňského roku. Na vrcholu se udrželi basketbalista Satoranský (loni 2. místo), hokejista Pastrňák (3.), rychlobruslařka Sáblíková (4.), vodní slalomář Prskavec (6.) a lyžařka a snowboardistka Ledecká (8.).

Fotbalista Tomáš Souček.

Gareth Copley, Reuters

Pozvánka na závěrečný galavečer navíc loni jen těsně minula letos nominované trio tenistka Kvitová, fotbalista Souček a biatlonistka Davidová, které se minulý rok seřadilo na 11. až 13. místě. Cyklista Bábek skončil v minulém ročníku ankety na 25. příčce, pouze hokejista Palát loni nezískal ani bod.

Získá Sáblíková čtvrtou korunu?

Čtrnáctou nominaci ve své bohaté kariéře obdržela rychlobruslařka Martina Sáblíková. Na mistrovství světa 2020 získala zlato na 3000 metrů a stříbro na 5000 metrů, navíc už potřinácté vyhrála celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích. Vítězka ankety Sportovec roku z let 2007, 2009 a 2010 jako jediná letos získala titul na MS v olympijské disciplíně, což z ní dělá velkou favoritku. Pokud skutečně zvítězí a získá křišťálovou korunu, stane se po Věře Čáslavské a Janu Železném teprve třetím sportovcem v historii, který anketu ovládne čtyřikrát.

Petra Kvitová už má tituly Sportovce roku dva.

Vlastimil Vacek, Právo

Loňský vítěz, judista Lukáš Krpálek letos nezískal ani bod, ale předloňská šampionka Ester Ledecká v nominaci figuruje, dokonce už počtvrté v řadě. Letos za druhé místo v celkovém hodnocení Světového poháru ve sjezdu, třetí v kombinaci a také za úspěchy na snowboardu. Tenistka Petra Kvitová má tituly Sportovkyně roku dva, a to z let, kdy vyhrála Wimbledon. Letos se její oblíbený turnaj nekonal, ale zaujala semifinálovou účastí v Paříži či postupem do čtvrtfinále Australian Open. Tituly mistrů Evropy vynesly účast mezi nejlepšími pro vodního slalomáře Jiřího Prskavce a dráhového cyklistu Tomáše Bábka. Biatlonistka Markéta Davidová si v seriálu SP třikrát dojela pro bronz ve sprintu.

Pokud je letošní rok něčím výjimečný, tak je to podílem zástupců kolektivních sportů. Ve finálové desítce jsou čtyři, což se naposledy podařilo v roce 2004, kdy svět tleskal českým fotbalistům a oceňoval hokejistu Jágra. Letos jsou nominovaní dva hokejisté: nejlepší střelec základní části NHL David Pastrňák a vítěz Stanleyova poháru Ondřej Palát. A dále hráči, kteří se prosadili v nejlepších ligových soutěžích svých sportů: basketbalista Tomáš Satoranský a fotbalista Tomáš Souček.

Adam Ondra se do elitní desítky nevešel.

Vlastimil Vacek, Právo

O třináct bodů unikl postup do finále sportovnímu lezci Adamu Ondrovi. Sedmý nejlepší sportovec loňského roku tak klesl na letošní jedenácté místo.

Mottem letošního ročníku je „Vítězové StarDance tančí vítězům". Diváci se mohou těšit nejen na úspěšné sportovce, ale také na své oblíbené tváře pořadu StarDance. Tančit budou Veronika Khek Kubařová, Zdeněk Piškula, David Svoboda, Veronika Lálová, Martin Procházka, Tereza Bufková, Šárka Kašpárková, Jan Tománek, Dominik Vodička a Marek Zelinka.

Fotbalisté české reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Fotbalové Slavii chybělo deset bodů

I letos budou pochopitelně vyhlášeny nejlepší sportovní kolektivy končícího roku. Z prvního kola se mezi tři nejlepší dostali fotbalisté české reprezentace, kteří vyhráli svou skupinu Ligy národů a postoupili do elitní první divize, dále pak fotbalová reprezentační jednadvacítka, která se probojovala na evropský šampionát této věkové kategorie, a smíšená štafeta českých biatlonistů za bronz z mistrovství světa.

Čtvrtí v pořadí skončili fotbalisté pražské Slavie, kteří zaostali za třetím kolektivem v pořadí jen o deset bodů.

KOLEKTIVY tři nominované kolektivy pro 2. kolo (bez bodových zisků, v abecedním pořadí) BIATLON - SMÍŠENÁ ŠTAFETA ČR (Puskarčíková, Davidová, Moravec a Krčmář) FOTBAL - reprezentace ČR muži FOTBAL - reprezentace ČR muži do 21 let DALŠÍ POŘADÍ – KOLEKTIVY: 4. Fotbalisté SK Slavia 124 5. Dráhoví cyklisté ČR, sprint (Bábek, Topinka a Čechman) 105 6. Futsalisté ČR 85 7. Basketbalisté Nymburka 60 8. Čtyřbob ČR (Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek) 38 bodů.

V rámci večera bude uvedena další sportovní legenda do Síně slávy českého sportu. Novinkou letošního ročníku bude udělení trofeje za „Oddanost sportu", kterou zaštítí Národní sportovní agentura. Ocenění každoročně převezme uznávaná sportovní autorita s vysokým morálním kreditem, která celoživotním přístupem ke sportu motivuje a inspiruje mladé sportovce.

