Squashisté se připravují na tréninky. Podle asociace otevře kolem 40 procent klubů

Podle squashové asociace je povinnost nasadit si u sportování roušku velmi nekompetentním rozhodnutím, které je navíc zdraví škodlivé. Jde prý o velké nepochopení. „Když ze statistik víme, že se na sportovištích lidé tolik nenakazí, tak proč tam mládež plnohodnotně nepustíme? Nejedná se o kritiku zástupců Národní sportovní agentury, kteří jsou sportovci a vědí moc dobře, že tohle nařízení je mimo," prohlásil Tomáš Cvikl, který zároveň působí ve Squashclubu Strahov. A právě do něho by rád pozval autory tohoto vládního nařízení.

„Dávám vzkaz těm, co to vymysleli, ať si jdou zkusit zátěžový sport. Jsem zvědavý, jak dlouho vydrží. Každého zvu zadarmo do Squashcentra Strahov, zaplatím za něj vstup, občerstvení a koupím mu novou roušku, ať si to jde vyzkoušet. Když to vydrží po dobu třiceti minut v tepové frekvenci kolem 160, tak mu k tomu dám novou raketu a nové boty," prohlásil Cvikl.

Podle asociace otevře kolem 40 procent squashových klubů. Patrně nejvíce jich bude v Praze, kde centra pravidelně navštěvuje veřejnost a děti v rámci organizovaných tréninků. Turnaje a jiné soutěže se kvůli roušce hrát rozhodně nebudou. „Squashové kluby otevřou, ale moc jich asi nebude. S dětmi trenéři maximálně budou moct na kurtu v roušce staticky trénovat techniku úderů, ale také to není rozhodně ideální varianta. Děti se chtějí po téměř dvou měsících bez organizovaného sportu hlavně hýbat," dodal Cvikl.