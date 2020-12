Změny na olympiádě! Končí tradiční disciplína, ale české naděje posílí. Bude se i tančit

„Myslím, že slalomkros není úplně dobře uchopený ze strany naší federace, za poslední čtyři roky se nikam nevyvinul. Když nebudou kvóty navíc a budou ho jezdit slalomáři, tak specialisté, kteří by byli lepší, zůstanou doma. Takže to bude extra disciplína pro nás slalomáře, kde tolik oblíbená není. S rychlostními kanoisty soucítím, že přijdou o místa, na druhou stranu u nás jede na olympiádu jen nejlepší kajakář, u nich teoreticky může jet i pátý nejlepší na čtyřkajaku. Taky mi vadí, že přicházíme o historické disciplíny jako je deblkanoe, ale bohužel kvóty spíš ubývají. A slalomu už není kde brát, leda by škrtly kanoistické kategorie, ale pak už nebudeme kanoistika, ale kajakistika…“