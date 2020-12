Sporting Club - TTC Ostrava 3:0 Stolní tenisté Ostravy v Lize mistrů prohráli i se Sportingem

Stolní tenisté Ostravy prohráli na turnaji Ligy mistrů v Düsseldorfu i druhý zápas a se soutěží se rozloučili. Po páteční porážce s Jekatěrinburgem dnes podlehli opět 0:3 portugalskému Sportingu. Oba jejich přemožitelé postoupili do čtvrtfinále.

Nejblíže k vítězství byl slovenský junior Filip Delinčák, který nad Bodem Abiodunem v rozhodujícím pátém setu vedl 5:4 a měl tak dvě možnosti duel vyhrát. Nigerijec v dresu lisabonského klubu však vyrovnal a získal i rozhodující šestý míček.

V úvodní dvouhře nepovolil Diogo Carvalho šestnáctiletému Šimonu Bělíkovi ani set, poté v jihoamerickém souboji chilský hráč Ostravy Felipe Olivares podlehl 1:3 zkušenému Brazilci Thiagu Monteirovi.

"Portugalci už proti Jekatěrinburgu ukázali, že jsou silní. Myslím, že bychom na ně nestačili ani v nejsilnější sestavě. Ale to je teď jedno, naši mladí hráči opět viděli na vlastní oči, jak kvalitní týmy v Evropě jsou. Věřím, že to pro ně byla dobrá zkušenost a motivace dál na sobě pracovat," uvedl trenér ostravského týmu Tomáš Demek. "Filip Delinčák prohrál vůbec tím nejtěsnějším rozdílem, je ale obrovská škoda, že neproměnil mečbol. To vždycky zamrzí," dodal.

Závěrečný turnaj Ligy mistrů ve stolním tenisu v Düsseldorfu: Skupina B: Sporting Club - TTC Ostrava 3:0 Carvalho - Bělík 3:0 (5, 7, 8), Monteiro - Olivares 3:1 (9, 10, -8, 5), Abidoun - Delinčák 3:2 (11, 8, -7, -9, 5).