Mluvčí basketbalu: Další zákaz sportu amatérů je testem motivace

Opětovné znemožnění amatérského sportu je velkou zkouškou motivace dětí, rodičů, trenérů i funkcionářů, uvedl mluvčí České basketbalové federace Martin Peterka. Trenérka předního softbalového klubu Joudrs Praha Helena Novotná poukazuje na to, že věk do dvanácti let je klíčový pro rozvoj pohybových dovedností.

Basketbalové kluby se těžko vyrovnávají s přetrvávající nejistotou. "Investovaly hodně energie i financí do toho, aby splnily všechna nařízení a mládež mohla alespoň trénovat. Po pár dnech tohle přijde zase vniveč. Nejde ale pouze o investice, ale i podstatu sportu samotného. S dětmi je potřeba basketbalové návyky opakovat a udržovat jejich dovednosti pouze cvičeními přes internet je nemožné," uvedl Peterka.

Basketbalisté by podobně jako zástupci jiných sportů stáli o obnovení soutěží, ale prioritou jsou alespoň tréninky. "Letní příprava se ještě dala zvládnout na venkovních sportovištích, ale v zimě basketbalisté prostě potřebují halu, a tak věříme, že se budeme moct zase brzy do hal vrátit. Je to velká zkouška pro motivaci všech (dětí, rodičů, trenérů a organizačních pracovníků) věnovat se ve svém volném čase amatérskému sportu a sportování dětí a mládeže," dodal mluvčí.

Dětem bez organizovaných tréninků ubíhá čas na rozvoj dovedností, které se později dohánějí těžko. Na to upozorňuje softbalová trenérka Novotná. "Velkou potíž vidím v tom, že zanedbání pohybového rozvoje do 12 let může vývoj dětí velmi ovlivnit. Je to, jakoby někdo zamezil ročnímu dítěti učit se chodit. Neustále slyšíme, že děti neudělají ani kotoul a nepřeskočí kozu a teď ani my, kteří se toto snažíme změnit, nedostáváme tu možnost," uvedla.

Doufá, že po vánočních prázdninách se situace zlepší a děti se budou moci ke sportu vrátit. "To období, kdy se tělo nejlépe učí pohyby, není nekonečné a může dojít k omezením do budoucna," dodala.

O výjimku pro amatérský sport chtějí společně s Národní sportovní agenturou bojovat volejbalisté. "Výsledek teď neumím predikovat. Přáním je, aby organizovaný sport mohl pokračovat. Řešením by mohly být antigenní testy. Nicméně rozhodnutí je na ministerstvu zdravotnictví, které budeme muset respektovat," uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Zástupce Badmintonu Skalka Petr Jelínek vidí v současné situace velkou hrozbu. "Spatřujeme velkou hrozbu v úbytku personálu za současných turbulentních podmínek. Týká se to jak provozovatelů sportovišť, restaurací i personálu v nich - pokud bude následovat další vlna zavírání, sportovní segment přestane být z pohledu zaměstnání perspektivní a zaměstnanci se začnou přesouvat do jiných odvětví," domnívá se

Trenérka z badmintonového týmu Meteor Praha - Radotín Halka Bitmanová tvrdí, že zavírání sportovišť je v řadě případů zbytečná. "Jako doktorka a trenérka si dovolím tvrdit, že zavírat například badmintonové sportoviště je zbytečné. Pokud by se dodržovala nastavená protiepidemiologická opatření, není to nutné. Nevím o nikom, že by se v rámci tréninku nakazil, během týdne tu protočíme 40 dětí," myslí si.

Volejbalová trenérka Eva Drešerová, která působí u mladších a starších žákyň v týmu Lvi Praha vidí v zastavení tréninků velký problém. "Práce s míčem nenahradí žádné posilování, které vymyslíme doma. Míčová technika je nenahraditelná, herní kombinace, to jsou situace, které se musí trénovat v tělocvičně a na které si brzo odvyknou," domnívá se.