Šokující konec. Krásná šampionka to balí, zradilo ji zdraví

Ze sportovního světa neodejde, v gymnastice se chce dál realizovat, ale ve zcela jiné roli. Sama ji neodtajnila, ale naznačila, že by se mohla soustředit na trénování. Čtyřnásobná světová šampiónka, která byla všeobecně považována za jednu z technicky nejnadanějších gymnastek, přerušila kariéru už v minulém roce, a to kvůli bulimii.

Gymnastky si pochopitelně hlídají váhu, Ruska přiznala, že často řadu dní hladověla a vše u ní přerostlo i do vážného psychologického problému, který vedl k poruše příjmu potravy, což si nakonec vyžádalo lékařskou pomoc. V únoru letošního roku se dokonce objevila v ruských médiích zpráva, že se pokusila o sebevraždu.

Dál se ale očekávalo, že se šampionka vrátí k závodění. Místo toho se ale rozhodla už ve dvaadvaceti odejít do sportovního důchodu. "Dnes 24. prosince chci oficiálně oznámit, že moje profesionální sportovní kariéra skončila. Bylo to úžasné období trvající šestnáct let," uvedla Soldatovová, která je i trojnásobnou evropskou šampionkou.

"Ta léta v gymnastice byla plná různých věcí, ale chci vzpomínat jen na pozitivní chvíle a okamžiky. Nemám čeho litovat a být naštvaná, dosáhla jsem daleko víc než jsem si kdy mohla přít ve svých snech," pokračovala mladá dáma.

"Je mi jen 22 a mám celý svůj život před sebou. Mám tolik plánů, které chci naplnit. Samozřejmě jsou spojeny s gymnastikou a k dosažení těchto cílů musím být plně zdravá," přidala důvody, proč se rozhodla ukončit kariéru.