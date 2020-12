Šéf marketingu agentury Sport Invest Trávníček nesčítá velké covidové ztráty: Sportovní svět nezastavil

Podivný rok poznamenaný koronavirem pomalu končí. Jak poznamenal Sport Invest ekonomicky?

Je jasné, že právě končící rok 2020 poznamenal většinu ekonomiky světa a Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Můj pocit je takový, že Sport Invest se stal ještě silnějším. I my jsme museli udělat opatření, která znamenala úsporu nákladů. S maximálním důrazem na efektivitu a hospodárné využití prostředků, které se nám daří generovat. S odstupem času mohu prohlásit, že přijatá opatření se setkala s úspěchem. Zároveň se nám podařilo získat nové zakázky či nové klienty a udržet si ty, se kterými spolupracujeme dlouhodobě. Vážím si toho, že právě dlouhodobým klientům jsme byli schopni nabídnout realizaci takových projektů, díky kterým jsme i přes těžkou dobu naši spolupráci prohloubili.

V této době není nic výjimečného, když partneři neplatí, nebo s velkým zpožděním...

Platební morálka našich partnerů je velice solidní. Samozřejmě, že každý má své dílčí problémy, ale upřímně řečeno nepadáme do žádné propasti, která by znamenala jakékoliv zásadní problémy v kontextu končícího roku. Výhled na rok 2021 je relativní solidní. Samozřejmě těžko předvídat, jak společnost a s ní celá ekonomika bude celkově fungovat – obecně vzato bude situace ve srovnání s rokem 2020 určitě horší - přesto věřím, že s nachystaným portfoliem služeb a produktů také následující rok zvládneme.

O kolik přišli samotní sportovci, a kdo byl nejvíc postižen?

Velké projekty a velcí sportovci si prakticky udrželi příjmy, které měli garantovány a přislíbeny. Pokud již něco vypadlo, podařilo se nám prostředky nahradit. Obecně můžeme říct, že pokud dochází ke ztrátám, tak je to zejména u méně známých sportovců. Menší marketingové spolupráce bohužel těžké období odnesou jako první, neleží na nich strategická důležitost pro firemní komunikaci jako v případě velkých jmen. Přesto se snažíme také v případě těchto sportovců udělat maximum pro zachování jejich rozpočtů a tím pádem také sportovní přípravy.

Ester Ledecká s trofejí pro vítězku super-G ve Val d´Isere.

Eric Gaillard, Reuters

Spousta soutěží se neuskutečnila, o rok byly posunuty olympijské hry i fotbalové EURO, ale jistá není ani budoucnost sportovních akcí. Čím přesvědčujete partnery, aby financovali sportovce?

Jsme na trhu 20 let. Reprezentujeme taková sportovní jména, která mají svůj zvuk a nezpochybnitelný příběh. Máme za sebou spoustu referencí a projektů a zůstáváme pozitivní v tom, že sport bude existovat – nejenom světový a evropský, ale i český. Při vší skromnosti si myslím, že na českém trhu máme silnou pozici podloženou reálnou prací. Díky tomu se nám daří nadále přesvědčovat partnery, aby sportu věřili a aby finance ve sportu ponechali.

Odpadli někteří a naopak, získali jste někoho nového?

Vyložené ukončení spolupráce na základě dopadu pandemie jsem nezaznamenali, ale samozřejmě jsme museli řešit uzpůsobení spolupráce či hledat náhradní plnění. Kvůli odkládání akcí jsme některá nová partnerství museli zastavit před podpisem a k jednání se nyní vracet. Co se týká nových partnerů, tak se nám podařilo ve spolupráci se sesterskou agenturou Petr Čech Sport dohodnout na spolupráci s operátorem T-Mobile či skupinou PPF. Podařilo se prohloubit spolupráci s Volkswagen, Strabag, NN Pojišťovna či BigShock.

Kteří sportovci jsou tak říkajíc vaše vlajkové lodě?

Jsou to jména, která se opakují už několik let, tedy rychlobruslařka Martina Sáblíková, lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, nově skeletonistka Anna Fernstädt, určitě Petr Čech, který se nedávno vrátil do branky v zápase rezervy Chelsea. Kolem něj se toho děje spoustu marketingového a myslím si, že máme více práce než v době jeho aktivní brankařské kariéry.

Změnila se hodně vaše marketingová strategie?

My máme strategii, která funguje, platí a je dlouhodobá. Samozřejmě roční plány se částečně musí měnit, přemýšlíme i o vzdálené budoucnosti, tedy jak bude sport fungovat v tom nejobecnějším slova smyslu nebo jak bude možno pořádat akce pro veřejnost. Doba covidu mění zaběhlé pořádky, formáty a mechanizmy, proto je potřeba marketingový i prodejní mix přizpůsobovat. Stále výraznější roli například hraje PR, v rámci kterého, umíme firmám nabídnout komplexní řešení. Rok 2020 jsme zvládli a věřím, že to zvládneme i dál.

Rychlorbuslařka Martina Sáblíková.

Pavel Lebeda/Sport Invest

Zažil jste něco nevšedního v tomto zvláštním roce?

Mám takový pocit, že každý týden zažívám něco zvláštního. Něco, co mě i po letech praxe dokáže překvapit a poučit. Tento speciální rok a vzniklá nelehká situace také odkrývá charaktery lidí a osobností, chování jednotlivců i právnických osob. Někdy je to velice smutné, jindy veselejší. Nicméně bych řekl, že je to období, které ještě více rozevře nůžky. V kontextu ekonomiky, úspěšnosti podniků i mezilidských vztahů. Ve sportu, stejně jako ve společnosti.

Pro příští rok chystáte tradiční Kolo pro život a unikátní projekt L'Etape by Tour de France, nemáte obavu, že se třeba kvůli pandemii neuskuteční?

Akcí chystáme významně více, a právě proto samozřejmě obava někde vzadu je. Věřím, že se akce uskuteční v plném rozsahu. Chováme se a chystáme vše tak, abychom byli připravení v předstihu a abychom počítali s různými variantami. Uvědomujeme si, že tu covid bude, ale věřím, že zkušenost, kterou nabíráme všichni, včetně státu a jeho představitelů, se promítne také do opatření přijímaných v dalších týdnech a měsících. Pevně doufám, že všichni chápou roli a důležitost sportu ve společnosti. Formáty typu Kolo pro život a L'Etape jsou vhodné i pro dobu covidu – nejde o projekty, které znamenají desetitisícové účasti na jednom místě, ale zároveň nabízejí akce pro širokou sportující veřejnost za dodržení veškerých aktuálních opatření. Mají svou životnost a jejich formát je správný.

Vede největší sportovní marketingovou agenturu v Česku, která je součástí holdingu Sport Invest. David Trávníček patří k nejzkušenějším manažerům v této oblasti. Hlídá smlouvy sportovních hvězd. Na snímku je s Viktorem Kolářem, šéfem Sport Investu a fotbalovou legendou - Petrem Čechem.

Sport Invest

Říkáte to s naprostou jistotou...

Obavy tedy samozřejmě mám, člověk musí být opatrný, nicméně v tuto chvíli chystáme realizaci všech akcí, které jsou pro rok 2021 v kalendáři. To se týká například Světového poháru v klasickém lyžování v Novém Městě na Moravě, který se tam po roce vrací. Obecně bublina kolem SP funguje, sníh na Vysočině bude i díky biatlonovým akcím, zkušenosti už máme, takže s akcí počítáme. Mezi další patří juniorské veslování v Račicích, začne také startující kampaň na Eurobasket 2022. Myslím, že se sportovní svět zpomalil, ale nezastavil. Věřím, že Česká republika bude hrát prim v organizaci významných akcí, včetně těch pro širokou veřejnost. A my jako skupina společností, ať už Sport Invest nebo Petr Čech Sport, u toho budeme.