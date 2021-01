Klammert na judistickém Masters v Dauhá opět prohrál s Clergetem

I druhý český zástupce na judistickém Masters v Dauhá prohrál hned první zápas. Po pondělním neúspěchu Davida Pulkrábka se nedařilo ani Davidu Klammertovi. V kategorii do 90 kilogramů prohrál stejně jako na listopadovém mistrovství Evropy v Praze s Francouzem Axelem Clergetem.

Šestadvacetiletý Klammert nevyužil první letošní šanci na vylepšení pozice v olympijském žebříčku, kde je na hraně postupu do Tokia. Bronzovému medailistovi z posledních dvou MS Clergetovi stejně jako v Praze vzdoroval až do prodloužení, do kterého ale vstupoval se dvěma žlutými kartami. Po půlminutě zlatého skóre neustál Klammert Francouzův útok a byl vyřazen. S třiatřicetiletým Clergetem, kterého v roce 2017 dvakrát porazil, prohrál podruhé za sebou.

Olympijský šampion Lukáš Krpálek v Dauhá nestartuje, protože dal přednost tréninku. Přišel tím o možnost utkat se s legendou nejtěžší váhové kategorie Teddym Rinerem. Dvojnásobný olympijský šampion a desetinásobný mistr světa se na turnaje vrátil bezmála po roce. Naposledy zápasil loni v únoru na grandslamu v Paříži, kde po více než devíti letech a 154 zápasech skončila jeho vítězná série. V Dauhá na úvod porazil na ipon Nizozemce Roye Meyera.

Riner potřebuje sbírat body, protože od obhajoby olympijského zlata v Riu 2016 zápasil jen sporadicky. V průběžném olympijském žebříčku je na jednom z posledních postupových míst.