První japonský vládní představitel vyjádřil pochybnosti o OH

První japonský vládní představitel vyjádřil pochybnosti o konání olympijských her v Tokiu. Ministr pro správní reformu Taro Kono řekl, že vzhledem k pokračující pandemii koronaviru je možné všechno. Situace se zhoršuje i v Japonsku, kde je zatím do 7. února vyhlášený nouzový stav. Tamní vláda do tohoto data také zřejmě pozastaví výjimku pro zahraniční sportovce, kteří nyní po příjezdu na kempy do Japonska nemusejí do čtrnáctidenní karantény.