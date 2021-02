Aničku potěšili metaři! Mohl by z toho být celkově dobrý výsledek, řekla Fernstädtová po polovině MS

„Vůbec neřeším rozestupy mezi jednotlivými závodnicemi, v pátek se budu soustředit na to samé, co v úvodní den šampionátu. Tedy dva dobré starty a dvě dobré jízdy. Když se mi to povede, mohl by z toho být slušný výsledek," řekla Fernstädtová v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ji zastupuje.

Se čtvrtečními jízdami, které ji vynesly průběžnou sedmou příčku, byla poměrně spokojená. „Měla jsem dobré starty, při jízdách jsem nedělala chyby jako v tréninku. Jen nějaké malé. V Altenbergu sněžilo, ale byla jsem tak koncentrovaná, že jsem neřešila, jestli je na dráze sníh nebo není. Ve druhém kole jsem měla štěstí, že podle protokolu připadla pauza na vymetení dráhy před mojí jízdou, což určitě neuškodí," pochvalovala si 24letá závodnice.

Po obědě plánovala kratší spánek, odpoledne už začne chystat saně na pátek. Kromě přípravy saní jí čeká rozbor videa s trenérem a fyzioterapie. Páteční program v Altenbgergu začne v 9 hodin.