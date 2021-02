Jansta: Stojíme před největším problémem dětského a mládežnického sportu v naší novodobé historii

Amatérský sport je za poslední rok v troskách. Řadu týdnů byl uzavřen na jaře a od poloviny loňského října se smělo organizovaně sportovat jen dva týdny před Vánoci. Pak vláda vnitřní sportoviště pro veřejnost znovu uzavřela, což trvá zatím na neurčito.

Trenéři se snaží udržet kontakt se svými svěřenci na dálku, ale tím se ze všech sportů stala víceméně kondiční příprava. A motivace dětí k on-line tréninkům bez kontaktů s kamarády rapidně klesá.

"Po Vánocích je již vidět pokles zájmu o on-line tréninky, zásoby cvičení nejsou totiž bezedné. Opakují se především posilovací a kompenzační cvičení, což pro děti do 15 let často není zábavné. Naopak starší nebaví příliš práce s raketou, protože doma v omezeném prostoru nelze dost dobře 'hrát' badminton," popsala své zkušenosti badmintonová trenéra Markéta Osičková z TJ Astra Zahradní Město.

Florbalový kouč Michal Eisenkolb, který je zakladatelem projektu Trenér dětí, má podobné zkušenosti. Jarní elán je pryč. "Děti jsou tím přehlcené. Od rána jsou ve škole na počítači, pak skončí škola a mají zase tréninky přes počítač. Už ani trenéři jim nemají co ukazovat - není jednoduché připravit on-line trénink pro kolektivní sporty. Z obou stran je velká nechuť k tomu," posteskl si.

On-line tréninky jsou krátkodobou náhražkou

Virtuálně není možné nahradit ani další kolektivní sporty. "On-line tréninky jsou krátkodobou náhražkou, dlouhodobě však nejsou plnohodnotnou náhradou," uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Upozorňuje, že děti a mládež si teprve vytvářejí návyky. "To, že vypadnou z jakékoliv pravidelné sportovní aktivity, je tedy dle mého názoru právě pro mládež více nebezpečné než pro dospělé. Odhaduji větší než přirozený úbytek," poznamenal.

Někde už zaznamenali první odhlášení, jinde očekávají, že přijdou po uvolnění. "Kdo by se odhlašoval, když se nikam nechodí? Ale úbytky budou. Všeobecně zájem o sport u dětí klesá, a to právě u té klíčové kategorie od 12 do 15 let. Tam je velký zlom. Najednou zjišťují, že jim ty sporty nechybí," upozornil Eisenkolb.

Řešením je testování

Dětem chybí hra, emoce, soutěživost. Pomáhá, pokud mají cvičení nějaký přesah. "Třeba trenérka našich žákyň spojila sportovní aktivity s pomocí potřebným. Tady v regionu vážně onemocněl jeden klučina fotbalista, tak trenérka dala holkám výzvu, kolik kilometrů uběhnou za týden, tolik peněz se přispěje na léčbu toho klučiny. Nakonec se zapojili i rodiče, kámošky a vznikla z toho spontánní akce," uvedl Michal Bíza z FK Hodonín.

Cestu k návratu ke sportu i v obtížné epidemiologické situaci vidí sportovci v testování. "Kdyby se alespoň dalo družstvo otestovat a poté je nechat na krátkém soustředění, byla by to krásná vsuvka do té depresivní doby," řekla trenérka volejbalového Olympu Praha Jana Pospíšilová. S pravidelnými testy každých pět dní počítal návrh nových opatření PES, ale ten zatím vláda uložila k ledu.

"Stojíme před největším problémem dětského a mládežnického sportu v naší novodobé historii. Koronavirová pandemie a neumožnění organizovaně sportovat může zničit či negativně ovlivnit jednu generaci dětí, která si najde zalíbení v lenosti, v komfortní zóně u mobilů a počítačů," varoval předseda ČUS Miroslav Jansta.