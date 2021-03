Zhnusení a šok. Slavný dostihový trenér rajtoval na mrtvém koni. A přišel s bizarním vysvětlením

Slavný trenér dostihových koní Gordon Elliot si zadělal na pořádný skandál. Na sociálních sítích koluje fotka, jak s poťouchlým úsměvem ve tváři a s mobilním telefonem u ucha sedí obkročmo na mrtvém koni. V dostihovém sportu i mimo něj způsobila fotka zděšení a pohoršení. Elliotova snaha zasadit celou věc do kontextu a vysvětlit ji nebudí zrovna důvěru a situaci spíše ještě vyostřila.

Trénoval hned tři vítěze Grand National neboli Velké národní steeplechase v Liverpoolu, včetně Tigera Rolla. Jeho renomé se ale nyní zdá být nenávratně zničeno.

Zprvu panovaly pochybnosti, zda se jedná o reálnou fotku a nejde jen o digitálně upravenou koláž. Elliot sám ale svým vysvětlením pravost fotografie potvrdil.

Gordon Elliott's horrific dead horse photo has left the racing world numb with shock | @Greg_Wood_ https://t.co/yUXsiKjr6w — Guardian sport (@guardian_sport) March 1, 2021

„Inkriminovaná fotka byla pořízena už před časem poté, co kůň zemřel na infarkt. V té smutné chvíli byla mojí prvotní reakcí snaha přemístit tělo z místa, kde leželo. Stál jsem nad koněm a čekal na pomoc, a pokud si to dobře pamatuji, přesně v tu chvíli mi zvonil telefon, který jsem bez přemýšlení přijal a sedl jsem si. A když jsem slyšel, že na mě někdo z mého týmu křičí, gestikuloval jsem na něj, ať počká, než si to vyřídím," vysvětloval.

https://t.co/yTbZFDLBvV petition to get #gordonelliot banned. PLEASE sign and share! ... — Animal Welfare Watch (@watch_welfare) March 1, 2021

Ale svojí trochu bizarně znějící verzí příběhu nikoho moc neobměkčil a v britských médiích to schytává dál. Především se upozorňuje na fakt, že seděl na mrtvole koně obkročmo, což zrovna nenapovídá verzi, že si jen bezmyšlenkovitě sedl, aby vyřídil telefon.

Irská dostihová regulační rada už oznámila, že Elliotův případ začala vyšetřovat. Pravidla nicméně nijak přesně nedefinují situaci a sankce za to, že by někdo využil mrtvého koně jako příležitostný gauč k vyřízení telefonního hovoru. Nikoho při jejich tvorbě nejspíš nenapadlo, že by někdo obzvlášť z prostředí dostihového sportu něco takového udělal.

Postih se tak může pohybovat od pokut přes zákaz startů až po odebrání licence.

I Britský dostihový úřad oznámil, že situaci bere na vědomí. Fotografií je „zděšen" a zvažuje, jakou k situaci zaujme pozici.