Český lockdown? Vracím se do Německa, tady se nemůžu moc pohybovat, říká Fernstädtová

Bude pro vás olympijská sezona speciální?

Každou sezonu máme vrchol, mistrovství světa. Olympiáda je ale důležitější. Těším se moc, jsem směrem k Pekingu optimistická. Mám skvělý tým, všechno je zajištěné.

Přemítáte už o cílech pro OH?

Můj hlavní cíl je, aby olympiáda vůbec byla.(smích) Těžko teď soudit o nějakých cílech, je ještě brzo.

Dráhu v Pekingu jste zatím viděla jen na videu. Lze z toho něco usuzovat?

Těžko říct, jaká dráha ve skutečnosti je. Vím jen, že je dlouhá, měří šestnáct set metrů. Jízda trvá přes minutu, start je spíš kratší než delší. Ale jak se na ní jezdí, to musím vyzkoušet v praxi.

Kdy to bude?

Nevím. V pravidlech je, že každý skeletonista by měl mít šanci sjet před Hrami olympijskou trať čtyřicetkrát, plus by se tam měl jet Světový pohár. Ten bude možná v říjnu. Uvidíme. Jízdy nám ale musejí nabídnout. Když však nedopadne říjen, nevím, co bude.

Jste na skok Česku. Byla cesta z Německa, vzhledem k tuzemskému omezení pohybu, složitá?

Jela jsem radši už v neděli, jsem tu pracovně. Čeká mě stěhování do Šumperku, kde budu potom trénovat pod dohledem Pepy Andrleho. Teď ale pojedu zpátky do Německa, tady se nemůžu moc pohybovat. Budu v horách, těším se.

Už znáte plán přípravy na novou sezonu? Neovlivní ji koronavirová pandemie?

Přípravu v létě úplně neovlivní, sport je venku dovolený. Budu nejdřív v Šumperku, potom asi dlouho v Königssee. Chceme využít trenažéry. Otázkou je, jestli budou ty v Německu otevřené. Pokud by nešlo jet na led, v Praze na Olympu je trenažér na kolejnicích. V říjnu bych chtěla absolvovat předsezonní jízdy. To se ale nedá predikovat.

Budete i nadále spolupracovat s kanadským koučem Jeffem Painem?

Dohoda na další sezonu je uzavřená. V uplynulé sezoně byl se mnou jen tři týdny. Jak se vrátil do Kanady, musel na dva týdny do karantény. Spolupráce na dálku fungovala dobře. Ale doufám, že v příští sezoně bude moct být se mou víc.

