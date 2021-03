Střelec Nýdrle si přivezl z Káhiry dvě medaile a bramboru: Klíčová bude Evropa v Osijeku

Už skoro rok čeká brokový střelec královehradecké Dukly Tomáš Nýdrle na velkou bitvu o olympijské Tokio. Mistrovství Evropy bylo z minulého roku přesunuto na letošní květen. Nebude ho ale hostit Paříž, nýbrž chorvatský Osijek. Vstup do olympijské sezóny měl český skeetař o víkendu parádní. Ze Světového poháru v Káhiře si přivezl stříbrnou a bronzovou medaili, k tomu i jednu bramborovou...

S kým jste se o medaile a bramboru dělil?

Stříbro jsme v týmové soutěži vystříleli s Jakubem Tomečkem a Milošem Slavíčkem. Bronz máme s Annou Šindelářovou z mixu. A tu bramboru mám sám z individuální soutěže. Škoda jednoho terče v cestě za medailí.

V Káhiře se střílelo za umělého osvětlení, jaké to bylo?

Pro nás velká neznámá, za tmy jsme stříleli poprvé. V televizi to muselo vypadat pěkně, shora krásně nasvícené žluté terče... Jenže mi střílíme zespodu, a terče mají spodky černé, takže špatně identifikovatelné. Navíc jsme neviděli ani na mušku, chyběla potřebná orientace, z tohoto pohledu nic moc, ale zajímavá zkušenost.

Soupeři s tím měli také problémy?

Většina ne, protože už to znali. Měli konec hlavně omotaný bílou nebo žlutou páskou, takže je viděli. Někteří si potřeli mušku fosforeskující barvou, ti na tom byli úplně nejlépe.

Takže příště už budete vědět, jak na to...

Myslím, že se s tím už nepotkáme. Mezinárodní střelecká federace chystá změnu pravidel, chce závody zkrátit na dva dny. První den se má střílet pětasedmdesát ran, do druhého už postoupí jen čtyřiadvacet nejlepších, kteří odstřílejí padesát ran, a finále pak budou někdy brzy odpoledne. Možná se s tím setkáme někde na závodech v arabském světě. To vyloučit nelze, ale na olympiádě v Tokiu se pojede podle stávajících pravidel.

Jaká se v Egyptě sešla konkurence?

Přijela tak polovina lidí, než na svěťácích bývala. Ze zemí, kde jsou výborní střelci chyběli Američané, Italové, Francouzi. Evropské soupeře v plné síle potkáme asi až v květnu.

Kolik jste stihl v zimě odstřílet terčů vzhledem ke klimatickým podmínkám?

Posilovny jsme si užili jako dřív, ale střelby bylo málo. Vzhledem k tomu, že mrzlo a padal sníh, podmínky doma nebyly takové, jako v minulých letech, tak jsme odstříleli jedno soustředění a na něm dva tisíce patron a před cestou do Káhiry v Hradci Králové ještě pět set.

Dá se to nějak srovnat s minulými roky?

Je to o víc než polovinu méně. V zimě jsme absolvovali většinou dvě soustředění v teple, Světové poháry se střílely později, takže než jsme letěli na první, měl jsem vystřílených až šest tisíc patron. Ale na to se nevymlouvám, s tím si musíme poradit. Střelci ze zemí, kde jsou lepší klimatické podmínky, toho mají vždycky odstříleno víc než my.

Jaký máte program do mistrovství Evropy, kde budete bojovat o účast na olympiádě?

V březnu se střílí GP na Kypru, vzhledem k opatřením není jisté, že tam pojedeme. V dubnu je Světový pohár v Indii, pak další v Koreji a testovací závod olympijské střelnice v Tokiu. Letět do Indie by nebylo dobré, další závody jsou otázkou. V květnu se střílí další svěťák v italském Lonatu a na něj navazuje mistrovství Evropy v Osijeku. To je z mého pohledu klíčový závod první poloviny sezóny. Nějaké závody se plánují i u nás doma, ale kdo ví... Soustředím se na ladění techniky střelby s využitím poznatků z Káhiry. Forma je na začátek sezóny dobrá, ale budu se snažit ji ještě vylepšit.

Nejste z těch odkladů a změn nervózní?

(směje se) Už ne, zvykli jsme si, vždyť na závod Světového poháru jsme čekali rok. Nějaké změny nás nerozhází.