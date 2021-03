ŠIpkař Sedláček došel na UK Open do vytouženého cíle

Šipkaři Karel Sedláček a Adam Gawlas mají za sebou účast na UK Open. První jmenovaný prošel do čtvrtého kola, kde jej ale vyřadila světová devatenáctka Simon Whitlock (7:10). Mladší z českého dua vypadl v prvním kole s Nizozemcem Ginem Vosem (4:6).

Lepší vzpomínky na UK Open bude mít z českých šipkařů Karel Sedláček. Ten splnil svůj cíl, dostat se alespoň do čtvrtého kola, aby si vyzkoušel zápas na 10 vítězných legů. Díky postavení v žebříčku začínal až v druhém kole, které stejně jako následně třetí zvládl parádně. Rakušana Haralda Leitingera i poté Velšana Rhyse Griffina přejel 6:0. Los mu následně určil jako soupeře Simona Whitlocka, s nímž svedl „Zlej Kájá" tuhou bitvu, byť musel dotahovat. Nakonec ale prohrál 7:10.

„Měl jsem docela příjemný los. Haralda Leitingera znám už několik let. Vím, že umí zahrát dobré šipky, ale věřil jsem si. Že vyhraji 6:0, jsem opravdu nečekal. Pak jsem si zahrál proti Rhysovi Griffinovi, kterého jsem také porazil 6:0. Bylo to fantastické. Proklouzl jsem do čtvrtého kola, kde už se zapojili i všichni nasazení hráči z TOP 32 na světě," uvedl Sedláček.

A co říkal na souboj s hvězdným Whitlockem. „Jsem nesmírně rád, že jsem si mohl mezi poslední 64 proti němu zahrát. První polovina zápasu mi vůbec nevyšla. Když už jsem jeho chyby postupem času trestal a vyrovnal na 7:7, tak mě skvělými třemi legy rozstřelil a vyhrál," řekl Sedláček.

Český šipkař Adam Gawlas (vlevo) na snímku s Lukem Humphriesem.

Pro mladšího Gawlase odstartoval UK Open už v prvním kole, kde prohrál s Nizozemcem Ginem Vosem 4:6. „Ráno jsem se cítil suprově, i v tréninku jsem naházel hodně sto osmdesátek. V zápase to ale nevyšlo. Je to škoda. Byla to ale další dobrá zkušenost, udělal jsem si tu i mnoho nových kamarádů mezi šipkaři. Už teď se těším na další turnaje," zhodnotil své působení na UK Open Gawlas.