Nejdrsnější dril zaskočil Čecha: korýtka na zvracení a nekonečné schody

V současné době maká doma a pochvaluje si podmínky, jakých se mu dostává v Národním badmintonovém centru v Plzni. Zde se Adam Mendrek připravuje na turnaj v Polsku. „Bude to po dlouhé době mezinárodní akce, moc se na ni těším. Otestuji si, jak moc jsem konkurenceschopný," hlásí česká dvojka. V Plzni má k dispozici služby fyzioterapeutek,, stejně tak může využívat lymfatické nohavice. Pro Mendreka jsou tyto věci v porovnání s tím, co zažil v Asii, neskutečným luxusem.

„Trénoval jsem v Číně, Malajsii a v Indonésii, a to byl opravdu smrťák. Nikdo se tam s námi nepáral, buď jsem byl schopný nekonečné drily a náročná cvičení absolvovat, nebo jsem prostě mohl odejít. Ale přiznám se, že blok ze schodů mám dodnes," popisuje badmintonista, co si představit pod slovy o asijském drilu. Hráči v něm musí držet dynamické tempo, mnohdy se v asijských tréninkových centrech setkal s tím, že tam postavili vedle kurtu korýtka pro případy, kdy jsou badmintonisté natolik vysílení, že musí zvracet.

Badmintonista Adam Mendrek (vpravo) a Petr Koukal.

Vlastimil Vacek, Právo

„Toho jsem byl svědkem v Indonésii, kde ta korýtka u kurtů byla. A občas je někdo po nekonečných drilech využil," konstatuje Mendrek, který se připravoval také v Německu pod dohledem čínského trenéra. „Ale v Evropě se obecně trénuje jinak než v Asii. Je to zaměřené na naši stavbu těla a dále na strategii. Kdybychom trénovali jen jako v Asii, tak to nevydržíme. Oni tam pak odpadávali zdravotně, byli naprosto přetížení. Ale ti, co to vydrželi, se stali nejlepšími," popisuje.

Mendrek se teď připravuje na stěžejní období, čeká ho několik turnajů, které jsou součástí olympijské kvalifikace. Ten první je na programu koncem března v Polsku. „Během roku jsem hrál jenom jeden turnaj a dva zápasy. To je strašlivě málo. Jsem zvědavý, jaké to bude. Věřím, že jsem za rok udělal progres," doufá Mendrek.

V žebříčku, který bude rozhodovat o účasti v Tokiu, je momentálně čtrnáct míst pod hranicí, která šanci na start na OH vymezuje. „Ale mohou se mi povést dva nebo tři turnaje a olympiádě se přiblížím. Rád bych objel všechny evropské akce, které se započítávají do kvalifikace," nevzdává se český badmintonista.