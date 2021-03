Titulární partner Velké pardubické zůstává

Titulárním partnerem dostihu Velká pardubická bude i v příštích letech Slavia pojišťovna. S Dostihovým spolkem se dohodla na spolupráci až do roku 2023 s možností opce do roku 2024, řekla ČTK Kateřina Anna Nohavová z Dostihového spolku. Partnerství by mělo být letos rozsáhlejší.