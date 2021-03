Český unikát! Dočká se Březina historického momentu?

Startovat na čtyřech olympiádách v rozpětí dvanácti let? To je v krasobruslení, kde je dlouhověkost vzácnou vlastností, unikát. Michal Březina má tento historický zápis na dosah. Postupem do volných jízd na mistrovství světa ve Stockholmu už de facto vybojoval pro Česko místo na hrách v Pekingu.

Vašemu krátkému programu chyběl k ideálu jen zvládnutý čtverný salchow, po němž jste spadl. Souhlasíte?

Až na toho salchowa to nebyl špatný program. Všechno ostatní fungovalo, kroková pasáž i jedna pirueta na úrovni čtyři, další na úrovni tři…

Umístění v polovině druhé desítky berete?

Pro mě je tu hlavní se kvalifikovat na olympiádu, to mi bude stačit. Ale samozřejmě chci předvést co nejlepší volnou jízdu, ještě se dá posunout.

Startoval jste po více než roční pauze od loňského mistrovství Evropy, co se vám před jízdou honilo hlavou?

Právě se mi vracely vzpomínky na loňský evropský šampionát. Ale soustředil jsem se na to, abych nebyl ztuhlý a dobře se rozjel. Mrzí mě ten salchow, i Rafael (trenér Arutjunjan) říkal, že z něj stačilo vyjet… Je pravda, že jak jsem rok nezávodil, nejsem zvyklý na ten adrenalin a stres ze závodů, ale dal jsem do něj všechnu sílu, co jsem měl.

Jak vám při jízdě chyběli diváci?

V hale byli jen dobrovolníci, což bylo zvláštní, nebyl žádný ohlas k té jízdě, která ke konci graduje. Když jsem ji jel vloni ve Štýrském Hradci, vím, jakou energii dokáže z diváků dostat, bylo to trochu smutné, holt se snažíme tu energii dostat sami ze sebe.

Vyhovuje vám, že před volnými jízdami máte den pauzu?

Určitě, patnáctiletí kluci nemají problém jezdit druhý den, pro mě je to trochu složitější, takže den volna na přípravu mi přijde vhod.

Zatím je to pro české krasobruslení vyvedený šampionát, krátký program zvládla vaše sestra Eliška, i sportovní dvojice Martin Bidař, Jelizaveta Žuková…

Oba jsem viděl a chci jim fandit i při dalších jízdách. U Martina s Lízou škoda pádu u hozeného skoku, mohli být ještě výše, u Elišky zaváhání u kombinace, jinak tam nebyla větší chyba, možná chybí jen trochu rychlejší bruslení, aby dostala lepší známku.

Za rok v Pekingu by české krasobruslení mohlo mít zastoupení ve všech kategoriích, to se dosud v historii samostatné republiky nestalo…

To by bylo hezké, vždycky tam jedna disciplína chyběla. Možná by mohla vyjít i týmová soutěž.

Říkal jste, že fandíte přímo v hale, jak přísná je tedy ve Stockholmu takzvaná bublina, v níž se pohybujete?

Na halu je to volnější, protože tam vede tunel přímo z hotelu, tam zatím nebyl problém. A ven z hotelu nechodíme, jinak nosíme roušky, každé ráno vyplňujeme zdravotní dotazníky, tohle funguje.