Fleretisté Choupenitch a Totušek zvládli v Dauhá kvalifikaci, v neděli je čeká vyřazovací část

V hlavní soutěži ho doplní talentovaný Marek Totušek. Ten dokázal postoupit z kvalifikace turnaje nejvyšší kategorie poprvé v kariéře!

Se světovou elitou se neměřil více než rok, proto měl velká očekávání. Choupenitch ale věřil, že dokáže prodat vše, co natrénoval ve složitých podmínkách. A měl pravdu. Pětkrát v řadě zvítězil a prohrál až poslední kvalifikační souboj. „Prohrál jsem s Rusem 3:5, byl to těsný zápas. Jednou mi to prostě ustřelilo. Ale měl jsem dobré skóre, takže to stačilo na postup," konstatoval.

Český reprezentant má v případě dobrého výsledku šanci přiblížit se účasti na letošních olympijských hrách v Tokiu. „„Musím udělat dobré body, abych mohl na účast na olympiádě myslet, a ještě bude samozřejmě záležet na výsledcích dalších soupeřích z Evropy," měl jasno už před startem akce. Ideální by v jeho očích bylo, kdyby v Dauhá vybojoval umístění do třetího místa. V akci bude každopádně 64 nejlepších fleretistů.

„Turnaj si moc užívám. Moc mi to všechno chybělo," hlásil spokojeně Choupenitch. „V sobotu si dám lehký trénink a v neděli mě čeká pokračování," doplnil ohledně svého programu v Dauhá.

Další možností zabojovat o Tokio, bude ještě v dubnu kvalifikační turnaj pro Evropany. Na olympiádu se z něj ale kvalifikuje jen vítěz.