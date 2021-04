Pondělní uvolnění může podle ČUS pomoci sportu, čeká se na přesný výklad

Mohlo by se jednat o aktivity na venkovních sportovištích, protože ta vnitřní zůstávají pro veřejnost uzavřena. "Může tak být v omezené míře a za dodržení podmínek zahájena činnost sportovních organizací. V současné době ale ověřujeme s Národní sportovní agenturou na ministerstvu zdravotnictví poslední vydaná opatření a brzy přineseme jako v předchozích případech výkladové stanovisko," uvedl v tiskové zprávě předseda ČUS Miroslav Jansta.

ČUS očekává, že bude možné využívat venkovní sportoviště i pro organizované aktivity, jako jsou například tréninky dětí. Po jejich obnovení v posledních dnech intenzivně volaly všechny sportovní organizace a zdůrazňovaly, že jejich vleklý zákaz je natolik alarmující, že řešení nesnese odkladu. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička měl dnes o podmínkách restartu sportu jednat s Blatným, ale po ministrově odvolání ze schůzky sešlo.

Nová opatření by ale sportovcům mohla nabídnout skulinu dříve, než bude Hnilička jednat s novým ministrem. "Jsem rád, že bylo vyslyšeno naléhání sportovního prostředí na úpravu přísných omezení sportu, které nemají v Evropě obdobu. Pro okolní státy je sportování dětí a mládeže velkou prioritou," uvedl Jansta.

ČUS stejně jako sportovní svazy spolupracoval s NSA na tvorbě manuálu, jak by se mohl bezpečně obnovit organizovaný amatérský a následně i rekreační sport. "Sport nemůže být bezdůvodně odsouván do pozadí, jako tomu bylo dosud. Pokud připravíme současnou generaci dětí o jeden rok organizovaného sportu a nenastartujeme v nich návyky ke zdravému životnímu stylu, dožene nás to za několik let v nákladech za zdravotní péči. Uvědomuje si tohle vůbec stát? Vždyť sport není jenom volnočasovou aktivitou, ale významnou prevencí," doplnil Jansta.