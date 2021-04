Senzace na účet české squashové jedničky!

Stačil jeden zápas a senzace byla na světě. Turnajová jednička Daniel Mekbib prohrál v Praze na Strahově na turnaji Czech Pro Series II 2021 2:3 na sety s Ondřejem Vorlíčkem, nasazenou patnáctkou. Pohled na světový squashový žebříček senzaci ještě podtrhl – hráč číslo 70 nestačil na borce, jenž se pohybuje mezi 300. až 400. místem. „Já jsem překvapený nebyl," usmíval se Vorlíček. „Dana jsem porazil na turnaji už před Vánocemi. Tehdy to bylo 3:1, tentokrát 3:2, takže jsem se vlastně zhoršil," žertoval.

Jednadvacetiletý squashista se necítil být outsiderem. „Věřil jsem si. Na kurt jsme šel vyhrát, nikoli potrápit favorita. Měl jsem jasně stanovenou taktiku, která fungovala," mínil Vorlíček, kterého neznervóznělo ani vedení soupeře 2:0 na sety. „Rozhodla fyzička. Do páté sady jsem šel v pohodě, zatímco Dan už tahal nohy," všiml si.

Vorlíčkovo další vystoupení na turnaji už tak slavné nebylo. Angličanu Robertu Downerovi, 106. hráči světového žebříčku, podlehl za půl hodiny 0:3. „Nevyhovoval mi jeho styl," líčil rodák z Teplic. „Zatímco s Danem se hrají delší výměny, Robert je typický útočník. Z každého jeho úderu bylo cítit nebezpečí," přiznal.

S borcem, který trvale žije v Praze, se utkal poprvé v kariéře. V akci při zápase ho viděl jen několikrát, takže to bylo s přípravou na zápas pořádně složité. „Dohrál jsem s Mekbibem, protáhl jsem se a dal si oběd. Prohodili jsme pár slov s protihráči, teď se moc nevidíme, a šel jsem znovu na kurt. Měl jsem volno maximálně tři hodiny," uvedl Vorlíček, který se do squashového kolotoče vrací po pauze, kterou vyplnil studiem v USA. Přišel kvůli tomu i body v žebříčku, teď ale nějaké další získá.

„Turnaj hodnotím pozitivně. Byl jsem vůbec rád, že jsem se na něj dostal," přiznal mladík, jenž za moře odjížděl jako česká sedmička a nyní figuruje na dvanácté příčce. Mezi elitu by se ovšem rád brzy vrátil. „Bohužel se teď všechno těžko plánuje. Snad jedině s volnem je to jednodušší," usmál se Vorlíček. „Dám si týden pauzu, budu jen běhat a jezdit na kole. Potřebuji se dostat do jiného rytmu. Pak se začnu připravovat na další PSA turnaj, který se má tady na Strahově uskutečnit zase za měsíc," doplnil.

Czech Pro Series II 2021 však zdaleka nekončí. Ve čtvrtek je na Strahově na programu semifinále. K vidění bude i jeden domácí squashista. Martin Švec nastoupí od 13:00 proti Rakušanovi Aqeelu Rehmanovi. O hodinu dříve se Vorlíčkův přemožitel střetne s Němcem Yannikem Omlorovem.