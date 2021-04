Děsivý okamžik na kriketu! Nadhazovač zemřel po zásahu míčkem

Včera

Mistrovství Evropy v judu v Lisabonu: Ženy: Do 48 kg: 1. Krasniqiová (Kosovo), 2. Bilodidová (Ukr.), 3. Clémentová a Giljazovová (Rus.). Do 52 kg: 1. Buchardová (Fr.), 2. Giuffridaová (It.), 3. Primová (Izr.) a Puppová (Maď.). Do 57 kg: 1. Monteirová (Portug.), 2. Kajzerová (Slovin.), 3. Gjakovová (Kosovo) a Cysiqueová (Fr.), ...Zemanová (ČR) vyřazena ve 2. kole.