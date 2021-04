Čeští šipkaři prověří elitu. Gawlas chce posun v žebříčku, v hlavě má i maturitu

Čekání je u konce. Elitní čeští šipkaři jdou zase do akce, když v německém Niederhausenu odehrají čtyři turnaje Players Championship 9 (Super Series 3). První startuje v sobotu 24. dubna a zahrají si v něm talentovaný Adam Gawlas a zkušenější z Čechů Karel Sedláček, alias Zlej Kája. Jako náhradník odjel do Německa i Michal Šmejda. „Je to super, když nás jede víc. Těším se na turnaje, chtěl bych domů odjíždět s tím, že jsem tam nechal vše a s hezkým výsledkem, který by znamenal pořádný posun v žebříčku," plánoval Gawlas.

Mladý český šipkař sbírá zkušenosti mezi elitou, šanci měřit se s nejlepšími hráči světa má první sezonu a náramně si to užívá. Každý dobrý výsledek mu zvedá sebevědomí, posouvá se i žebříčkem, a ještě víc trénoval. „Denně jsem házel a připravoval se. Doufám, že to zužitkuji," plánoval před turnaji v Německu.

Po boku zkušenějšího Sedláčka se rozkoukává ve světové špičce, je rád, že má vedle sebe krajana, co je v prestižním seriálu delší dobu. „Je to super, pokecáme, na turnaje jezdíme společně," pochvaloval si i před cestou na další akce Super Series 3.

Český šipkař Karel Sedláček a jeho radost po cenném vítězství.

archiv Karla Sedláčka

Hlavu má přitom zamotanou nejen ze šipkařských turnajů, kde by rád prorazil. Čeká ho totiž maturita. „Teď před turnaji v Německu jsem byl dva dny ve škole. Dělali jsme jen věci, co nás čekají v rámci praktické maturity. Bylo to spíš takové opakování," oddechl si mladík, že nemusel do hlavy dostat nové informace, ale sportovně řečeno spíš jen stejně jako u terče ladil formu.

Dobře ale ví, že zkouška z dospělosti je blíž a blíž. „Mám to v hlavě, budu se muset začít víc připravovat," uvědomil si. Teď se ale zkusí blýsknout dobrými výsledky v Německu. Pokud bude úspěšný, jistě by to pak bylo směrem k maturitě pořádné povzbuzení.