Velkou dubnovou cenu v Chuchli vyhrál po dramatickém finiši hnědák Rate

Opožděný start do dostihové sezony kvůli koronaviru zvládl na závodišti ve Velké Chuchli nejlépe hnědák Rate v sedle s žokejem Milanem Hroudou. V 63. Velké dubnové ceně, která byla závěrečným třetím vrcholem nedělního programu se třemi jedničkovými dostihy, porazil Rate o pouhý nos druhou Zariyannku vedenou Radkem Koplíkem.

První dostihové odpoledne této sezony v Chuchli se kvůli opatřením proti šíření covidu-19 konal bez diváků. I zbylé dva hlavní dostihy měly dotaci 135.000 korun. Memoriál profesora Václava Michala pro tříleté hřebce a valachy ovládl francouzský kůň Mandarin v sedle se svou trenérkou Ingrid Janáčkovou Koplíkovou.

"Musím říct, že vyhrál s přehledem," uvedla Janáčková. Za Mandarinem doběhly po 1400 metrů koně Dragon Arrow a Rabbit Red Jazz.

Nejkratší dostih dne, sprinterský Gomba Handicap na 1200 metrů, vyhrál stylem start cíl nejstarší kůň v poli, devítiletý Mr. Right s žokejem Janem Vernerem. "Vypálil a jel, letěl jako ďábel. Já jsem tam víceméně k ničemu, on už ví, co má dělat," uvedl Verner pro Českou televizi.