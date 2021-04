Badmintonisté zkusí na ME překvapit a získat body do olympijské kvalifikace

Čeští badmintonisté se pokusí překvapit na mistrovství Evropy. V Kyjevě se šampionát jednotlivců uskuteční od úterý do neděle a o důležité body pro olympijskou kvalifikaci do Tokia budou ve dvouhrách bojovat Milan Ludík, Kateřina Tomalová a Tereza Švábíková.

Ve čtyřhrách už Češi šanci na Tokio nemají a v pavouku ME se představí Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou, Tomalová se Švábíkovou a Alžběta Bášová s Michaelou Fuchsovou. V soutěži smíšených dvojic má Bášová finského partnera Antona Kaistiho.

Ludík má nejtěžšího možného soupeře, los mu přisoudil obhájce titulu a světovou dvojku Viktora Axelsena z Dánska. "V první chvíli jsem byl v šoku," přiznala česká jednička v tiskové zprávě. "Když potřebuji body do olympijské kvalifikace, tak se to úplně nehodí, ale nehážu ručník do ringu předem. Pokusím se překvapit," řekl k zápasu druhého kola. V tom prvním mají oba soupeři volný los.

Osmadvacetiletý Ludík, který by premiérovým startem na olympiádě rád navázal na tři účasti pod pěti kruhy své sestry Kristíny, zkusí Dána zaskočit třeba novinkou ve své hře. "Zaměřil jsem se na zakrývání úderů, abych mohl lépe zmást své soupeře," uvedl Ludík.

Tomalová nastoupí v 1. kole proti 65. hráčce světa Francouzce Marii Batomeneové. Dvacetiletá Švábíková má pro úvodní kolo volný los, v tom druhém ji při premiéře na ME ve dvouhře čeká pátá nasazená Neslihan Yigitová z Turecka.

Axelsen bude útočit na druhý titul za sebou a třetí v kariéře. Favoritkou mezi ženami je olympijská vítězka z Ria de Janeiro 2016 Carolina Marínová. Španělka, které kvůli zranění kolena odpadla jedna ze soupeřek Dánka Mia Blichfeldová, by v případě úspěchu slavila už páté zlato v řadě.