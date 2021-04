Blansko je zpátky, program baseballového víkendu bude zase kompletní

Olympii Blansko čekají po třítýdenním herním půstu třebíčtí Nuclears. Prozatím se prezentují velmi dobrými výkony, mají na svém kontě pět výher a v týmu novou hvězdu extraligy Ryana Johnsona. Kanadská posila předvádí skvělé výkony jak na nadhozu, tak na pálce. Naopak pro Blansko jde de facto o nový začátek soutěže. V jeho dresu se poprvé představí také japonský catcher Natsuhiko Ue, který v týmu působil už v roce 2018. Soupeři se dobře znají, od společného postupu do extraligy v roce 2017 zatím pokaždé marně bojovali o postup do TOP6, naopak vždy hráli nadstavbu o udržení.

Další sérií víkendu jsou zápasy mezi Eagles Praha a Hrochy Brno. Oba kluby byly minulé kolo úspěšné, Eagles porazili třikrát Blesk, Hroši dvakrát Tempo, a oba se drží v popředí neúplné tabulky. Jedním z talentovaných mladíků je Matěj Bubeník, catcher Eagles. „Příležitosti hrát extraligu si velmi vážím. Na sérii s Hrochy se těším, teď jsou lídrem tabulky, bude těžké je porazit. Musíme pálit, běhat a chytat na sto procent a bude to dobré. Věřím, že tuto výzvu zvládneme," říká před sérií účastník MS U12 v roce 2017. V zisk dalších výher, nejlépe tří, věří i hráči Hrochů, konkrétně Martin Dvořák: „Proti Tempu jsme splnili cíl a vyhráli sérii. S Eagles čekám sérii o hodně ofenzivnější a určitě padne víc bodů. Pro nás bude hlavní porazit Tomáše Duffka a nepouštět soupeře do velkých směn."

Bitva o metu v pražském derby Eagles (v bílém) - Tempo.

baseball.cz, Jan Beneš

Druhým soubojem mezi Prahou a Brnem bude série Draků s Kotlářkou. Oba týmy braly z minulého víkendu pouze jedno vítězství, oba se musely před sezonou rozloučit s několika oporami. Před několika dny navíc oznámil konec kariéry Daniel Vavruša, dlouholetá opora pražského klubu a reprezentace. Kotlářka by měla zapracovat zejména na svém útoku, který má druhý nejhorší v soutěži. Zatím zvládla odpálit 59 hitů, což je sice o 4 více než Draci, ale ti mají odehráno o tři zápasy méně.

Třetí pražský celek Tempo čeká Ostrava. Arrows minulé kolo stáli, Tempo získalo pouze jedno vítězství. Určitě nemůže být s postavením v tabulce spokojené. Ostravští mají nejen nejlepší týmový pálkařský průměr v extralize, ale také reprezentační nadhazovače Bokaje a Satoriu. Ale také Tempo má ve svém středu reprezentanty nadhozu, kromě Marka Minaříka také izraelského reprezentanta Joey Wagmana. „Víme, že Tempo disponuje silnou nadhazovací baterií a snažíme se pálkařsky připravit. Pokusíme se minimalizovat chyby v obraně, kterých děláme poslední dobou dost. Věřím, že když se nám to povede, tak sérii s Tempem vyhrajeme," plánuje ideální průběh ostravský nadhazovač Ondřej Satoria.

Čtvrté kolo přinese také souboj nováčků, tedy Hluboké a Jablonce. Blesk by se měl poprvé představit na domácím stadionu, který už přestál atak opožděné zimy. Týmy vstoupily do soutěže odlišně. Sokolové jedou na vítězné vlně, vyhráli sérii nad obhájcem titulu a jsou druzí v tabulce. Naopak Blesk slavil pouze jedenkrát, s Draky i přes vyrovnaná utkání vyšel naprázdno, stejně tak v sérii s Eagles. „Musíme zlepšit úplně všechno," myslí si nadhazovač Adam Brenner a pokračuje: „Obrana není špatná, na kopci ale musíme dávat víc strajků. Na pálce by bylo fajn, abychom nepomáhali soupeřovým nadhazovačům a pálil jen strajky." Hluboká naopak může stavět na spolehlivých výkonech všech složek a pravém baseballovém nadšení.