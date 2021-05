Skateboardista Habanec je před závěrem kvalifikace ve hře o olympiádu

Kvůli koronavirové pandemii byla řada akcí přesunuta, nebo rovnou zrušena. "Abychom dojeli kvalifikaci, tak nám naplánovali dva závody. Za dva týdny máme závod v Iowě a hned potom v Římě," řekl Habanec na svém kanálu na youtube.

Kvalifikační kritéria se letos pozměnila, ale nadále platí, že na olympiádu postoupí nejlepší dvacítka skateboardistů ve streetu. "Já si myslel, že jsem úplně někde v háji, protože kvůli covidu nebudou počítat moje páté místo z mistrovství Evropy a jsou tam jenom mezinárodní závody a mistrovství ČR," uvedl devětadvacetiletý Habanec. "Původně jsem byl na 42. místě, ale když se v žebříčku započítají i body z domácích mistráků, tak jsem najednou třicátý, což je jenom deset míst od postupu," řekl šestinásobný český šampion.

Skateboardista Maxim Habanec v akci.

Red Bull

Pomoci by mu mohlo i pravidlo, že na OH ve streetu smí startovat pouze tři skateboardisté z jedné země. "Přede mnou je osm Američanů a můžou jet jenom tři, takže to mě hned posune pár míst nahoru. Když jsem to počítal, jsem někde okolo 23. místa. Dá se říct, že jsem daleko blíž, než jsem si vlastně vůbec myslel. Všechno se teď rozhodne na závodech v Americe a Itálii," prohlásil Habanec.