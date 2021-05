Český triumf v Chuchli. Kellnerová, Opatrný a spol. ovládli parkurový Pohár národů

Anna Kellnerová z ČR s koněm Catch Me If You Can Old.

„Když člověk vyhraje Pohár národů, cítí se vždycky skvěle. Teď o to víc, že je to doma," řekl Aleš Opatrný, který s koněm Forewerem zajel v obou kolech čistou jízdu. „Skvělý pocit, pro mě nový, já jsem Pohár národů nikdy nevyhrál. Kouzlo týmové soutěže je v tom, že když se někomu nepovede jedno kolo, podrží ho ostatní," dodal Kamil Papoušek, který v první jízdě dvakrát chyboval, zato v druhé vystřihl bezchybný parkur.

Češi byli po první jízdě druzí za Belgičany, ze čtyř výsledků se škrtalo právě Papouškových osm trestných bodů. V druhé jízdě shodila překážku dvakrát Kellnerová, která naopak v úvodním kole s klisnou Catch Me If You Can jela čiště, jen s jedním trestným bodem za překročený čas. I jediná žena v týmu zažila triumf v Poháru národů poprvé, Opatrný a Zvára byli u vítězství v letech 2014 a 2015.

Vít Šimánek, ČTK

Jezdce i koně potrápil v Praze déšť a vítr. „Já jsem to schytal v prvním kole a jen doufal, že si to vyžeru jen já a ostatní už budou mít hezky," smál se Ondřej Zvára. „Koně se s tím srovnali dobře, všichni skákali super," připomněla Kellnerová.

V Tokiu to bude jinej level, ví Opatrný

Češi byli loni v Poháru národů pátí, letošní vítězství je o to cennější, že přišlo pár měsíců před olympiádou, kam se český tým probojoval po 85 letech. „V Tokiu to bude ještě jinej level, ale ukázali jsme, že máme dobrý tým a můžeme tam udělat dobrý výsledek," prohlásil Opatrný.

Aleš Opatrný z ČR s koněm Forewer.

O českém triumfu rozhodla až poslední jízda Belgičana Pietera Clemense. „Snažili jsme se nebýt škodolibí, člověk nikomu nepřeje nic zlého, ale když udělal chybu, měli jsme radost," přiznal se smíchem Zvára. „Nedívala jsem se, nenapadlo mě, že shodí. A najednou ke mně běží moje trenérka Jessica... byla to velká radost," řekla Kellnerová.

Češi si pak užili vyhlášení, přestože bez diváků. „I ta hrstka lidí, co tam byla, udělala atmosféru," těšilo Papouška.