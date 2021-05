Konečně to vyšlo! Zápasník Omarov se probil na olympiádu a zlomil prokletí

"Už jsem si myslel, že je to prokletí. Vždy jsem byl jeden zápas od olympiád. Ať už to byl Londýn nebo Rio nebo teď Tokio. Pokaždé mi to jedno utkání chybělo. Jsem strašně rád, že jsem to konečně urval," radoval se po klíčovém vítězství nad Litevcem Viliusem Laurinaitisem. Na cestě do semifinále předtím porazil Damiana von Euwa ze Švýcarska a Němce Petera Öhlera. V neděli se utká o turnajové prvenství s Alexem Szökem z Maďarska.

Zajistil si olympiádu a dojal trenéra. Reprezentační kouč Václav Scheiner neudržel po úspěchu Artura Omarova slzy. Od svého svěřence dostal dárek k nedělním narozeninám. „Je to velký dárek, možná nejlepší, co jsem v životě dostal. Bylo to neskutečné. Artur, kam sáhnul, tam se dařilo. Prostě soupeře přejel."

Sportovní sen se stal pro Artura Omarova skutečností. Utnul černou sérii. „Celý den se mi zápasilo relativně dobře. Cítil jsem se psychicky dobře, nebyl jsem unavený, nebyl jsem zraněný, nic. Takže pro mě super den. A ten zápas o postup do finále, o tu olympiádu, byl pro mě úžasnej. Jak to mělo být, tak to prostě vyšlo," uzavírá český zápasník.

#WrestleSofia 97kg semifinal results: #Tokyo2020 🎫➡️ 🇨🇿 & 🇭🇺



🥇Artur OMAROV 🇨🇿 vs. Alex SZOKE 🇭🇺



SEMIFINAL - Artur OMAROV 🇨🇿 df. Vilius LAURINAITIS🇱🇹, 6-1

SEMIFINAL - Alex SZOKE 🇭🇺 df. Nikoloz KAKHELASHVILI 🇮🇹, 8-0 pic.twitter.com/SwDVdQvOrz — United World Wrestling (@wrestling) May 8, 2021

Dagestánský rodák Omarov, který reprezentuje Česko od roku 2009, si vynahradil zklamání z březnové evropské kvalifikace v Budapešti, kde ho dělila od postupu do Tokia jediná výhra, ale klíčový duel nezvládl. Také před OH v Londýně 2012 a v Riu 2016 ho od účasti dělilo jediné vítězství.

Totéž se v pátek přihodilo Adéle Hanzlíčkové, která jediná reprezentovala český zápas na minulých hrách v Riu. Dnes si kvalifikační neúspěch částečně vynahradila ziskem bronzu. V duelu neúspěšných semifinalistek ve váhové kategorii do 68 kg položila na lopatky tureckou soupeřku a medailistku z mistrovství světa i ME Buse Tosunovou.

V bulharské metropoli to bylo čtvrté vítězství sedmadvacetileté reprezentantky a bronzové medailistky z dubnového mistrovství Evropy. Jedinou porážku utrpěla v klíčovém souboji o postup do finále od domácí Mimi Christovové.

Omarovovým kolegům v řecko-římském stylu se do Tokia nepovedlo postoupit. Petr Novák se ve váze do 87 kg po dvou výhrách probil do čtvrtfinále, ale tam jej přemohl Chorvat Ivan Huklek. Oldřich Varga, kterého v sedmasedmdesátce dělilo v Budapešti stejně jako Omarova jediné vítězství od postupu, tentokrát prohrál hned první zápas. Štěpán David (do 130 kg) slavil jednu výhru, ale v osmifinále ho porazil Ukrajinec Mykola Kučmij.