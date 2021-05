Souboj mezi Kotlářkou a Hlubokou je tahákem kola

Základní část české baseballové extraligy se přehoupla do druhé poloviny. Tahákem kola je určitě souboj mezi Kotlářkou Praha a Sokolem Hluboká, kam právě z Kotlářky před sezonou přešlo hodně hráčů. Pražané mají navíc nůž na krku a pro postup do TOP6 potřebují zbývající čtyři série vyhrát. Draci Brno si mohou po dvou porážkách od Tempa spravit chuť s Nuclears Třebíč, ale ti naopak jedou na vítězné vlně, když vyhráli poslední dvě série.

Po pražském derby mezi Eagles a Kotlářkou, které ovládl tým z Krče výhrou 2-1 v sérii, se tentokrát mohou fanoušci těšit na derby mezi Eagles a Tempem. Eagles jsou na 3. místě tabulky, což jim dává dobrou šanci na postup do TOP6. Naopak výkony Tempa se zatím stále neshodují s ambicemi, které si stanovilo před sezonou. V minulém kole se mu sice podařilo dvakrát porazit obhájce titulu Draky, ale většinou nejsou kvalitní výkony startujících nadhazovačů Marka Minaříka a Joey Wagmana podpořeny silnou ofenzívou. I kvůli tomu je tým až na 7. místě v tabulce.

Draky čekají třebíčtí Nuclears. Na prohrávání sérií rozhodně není dračí organizace příliš zvyklá, což by se dalo říct i o aktuálním postavení v tabulce - 6. místo. Vlažný start do sezony od mistrovského celku bude chtít využít tým z Vysočiny. Je pro mnohé fanoušky největším překvapením letošního ročníku a řadí se mezi černé koně soutěže. Nuclears posílili o hráče z české ligy a dlouhodobě se jim daří také při výběru cizinců. V čele s Kanaďanem Ryanem Johnsonem nyní společně táhnou Nuclears za historickým postupem do TOP6.

Baseballové menu je nachystáno...

baseball.cz, Jakub Pláteník

Blesk Jablonec minulý víkend narazil na famózní útok ostravských Arrows a sérii prohrál 0-3 na zápasy při skóre 4:41. Celek ze severu Čech se ale musí z porážek rychle oklepat, jelikož ho čeká důležitá série s Olympií Blansko. Poslední a předpolední celek průběžné tabulky se utkají o šanci postupu do TOP6, i když je pro oba týmy již velmi nízká. Olympia navíc má velmi nabitý program kvůli několika odloženým zápasům z důvodu týmové karantény.

Kotlářka Praha rozhodně nezažívá sezonu podle představ. Odchod několika klíčových hráčů, nepřesvědčivé výkony, nejvíce chyb v obraně a třetí nejnižší týmový pálkařský průměr. To vše má za následek až 8. místo v průběžné tabulce, což je pozice, na kterou není loňský bronzový medailista zvyklý. Pokud chce Kotlářka ještě pomýšlet na účast v letošním TOP6, musí vyhrát všechny zbylé série. Hned o víkendu se jí ovšem do cesty postaví nováček Sokol Hluboká. Tým přišel do ligy s vysokými ambicemi, které se mu zatím daří naplňovat. Také díky hráčům, kteří v minulosti působili právě v Kotlářce. Dokonce i trenér Sokola Zdeněk Josefus je spjat s tímto pražským klubem.

Série mezi Arrows Ostrava a Hrochy Brno slibuje atraktivní souboje. Ostravský celek se po pomalejším rozjezdu na začátku sezony dostal do své herní pohody a předvádí velice ofenzivní baseball. Výrazně mu pomohly zahraniční posily, které do Ostravy dorazily v průběhu sezony. Jak Brett Holtz, tak Tyler Smith svými výkony rozhodně nezapadli. Naopak Hroši po výborném vstupu, kdy se dva víkendy drželi na prvním místě v tabulce, lehce polevili a propadli se na páté místo.