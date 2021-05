Hnilička končí, vedení agentury odnášela rodina. Co odhalila kontrola?

"V pondělí ráno jsem premiérovi odeslal svou rezignaci, končím k dnešnímu dni. Důvodů bylo několik, tím nejdůležitějším bylo enormní pracovní vytížení a s tím spojený rodinný život. Nebylo to nijak impulzivní rozhodnutí, přemýšlel jsem o něm od konce ledna, kdy proběhly některé události. Byl jsem pod tlakem já i má rodina, nebylo to nic příjemného. Zůstal jsem z toho důvodu, abychom stihli dokončit agendu a vyplatit dotace," uvedl Hnilička na odpoledním brífinku s novináři.

Audit v NSA zadal v únoru sám Babiš poté, co se objevily informace o nesrovnalostech ve fungování agentury. Ta pod Hniličkovým vedením měla po skandálech s rozdělováním sportovních dotací přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaručit narovnání rozdělování finančních prostředků pro sport a disponuje téměř dvanáctimiliardovým rozpočtem.

"Nechtěl jsem opustit funkci během probíhající kontroly. Chtěl jsem se s tím vypořádat. Podali jsme námitky, výsledky jsou zatím neveřejné," poznamenal Hnilička s tím, že pokud by nerezignoval, pokračoval by ve vedení agentury dál. "S panem premiérem jsme mou práci průběžně hodnotili, výtky byly, ale nebyl jsem konfrontován s nějakými podmínkami," doplnil.

Podle protokolu, který Seznam zprávy získaly, měla kontrola odhalit v činnosti NSA více než tři desítky pochybení. V agentuře má selhávat systém řízení, uzavírání smluv, vypisování zakázek i příprava dotací. Navíc si měla agentura na řadu úkolů najímat protizákonně externí firmy.

O nástupci zatím není jasno

Vlna kritiky se na NSA snesla už v lednu po publikování kontroverzního průzkumu o popularitě sportů. Pod Hniličkou se ještě týž měsíc zhouplo křeslo po účasti na kritizovaném narozeninovém večírku teplického podnikatele Petra Bendy, který proběhl v době, kdy vládní nařízení takové akce zakazovala.

„Je to nepřijatelné papalášství a hlavně porušení vládních nařízení. Pánové si z nich udělali trhací kalendář. Všichni zúčastnění včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky," čertil se v zimě Babiš. Aféra bývalého hokejového gólmana nakonec stála místo poslance, v čele NSA ale zůstal.

Hnilička byl od března 2018 vládním zmocněncem pro sport, šéfem nově vzniklé Národní sportovní agentury se stal v srpnu 2019. Kdo se stane jeho nástupcem, zatím není jasné. "Nevím, kdo bude můj nástupce. Bude ale dobré, pokud se podaří navázat na trend, který jsme nastolili. Vyzdvihl bych dobrou komunikaci se sportovními organizacemi, které dnes vědí, na čem jsou, proč mají peníze a že je mají včas," uvedl člen zlaté party z Nagana.

Před nástupem do sportovně-politických struktur Hnilička působil jako šéf rozvoje na hokejovém svazu a do důvěrně známého prostředí mezi mantinely by se rád také vrátil. "Chtěl bych zůstat u sportu, již v dřívějšku jsem dostal nabídku z hokejového prostředí. Ale nejdřív si potřebuji odpočinout," dodal.

